Boletim 22/05/2021: FOZ REGISTRA 131 NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS EM 24 HORAS

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na data de hoje, 22/05/2021, 131 casos de covid-19. No total, são 36.294 casos da doença no município desde o início da pandemia.

Destes, 34.664 pessoas já estão recuperadas. Dos 131 novos casos, 62 são mulheres e 69 homens, com idades entre 1 e 85 anos. Entre eles, 128 estão em isolamento domiciliar e 3 internados.

Do total de casos ativos, 614 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 166 pessoas estão internadas.

ÓBITOS

Foz do Iguaçu registrou 4 óbitos em consequência da covid-19, As vítimas são 2 mulheres de 49 e 67 anos, e 2 homens de 36 e 41 anos. Entre os óbitos registrados, um deles ocorreu no mês de março/2021, porém estava em investigação e foi confirmado na data de hoje. No total, são 850 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado