Brasília: GOVERNO BOLSONARO REALIZA NESTA SEMANA 28 LEILÕES QUE PODEM INJETAR R$ 10 BILHÕES NA INFRAESTRUTURA

Dentre os leilões está o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Em apenas 3 dias, Ministério da Infraestrutura pretende assegurar um montante superior ao orçamento da pasta para um ano inteiro.

Nesta semana, entre 7 e 9 de abril, o governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, vai realizar uma série de leilões para conceder à iniciativa privada 28 ativos de infraestrutura, entre aeroportos, terminais portuários e uma ferrovia.

A expectativa é que os certames, que ocorrerão na B3, a bolsa de valores de São Paulo, injetem mais de R$ 10 bilhões em investimentos no Brasil. Em apenas 3 dias, o ministério pretende assegurar um montante superior ao orçamento da Pasta para um ano inteiro – em torno de R$ 7 bilhões.

Segundo o ministério, essas concessões vão gerar mais de 200 mil empregos, de forma direta, indireta e efeito-renda, ao longo dos contratos de arrendamento e concessões. “No dia 7 de abril teremos o leilão de 22 aeroportos. É a mesma quantidade do que em todas as rodadas anteriores que já fizemos. De uma só vez. No dia 8 de abril a gente faz a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. No dia 9, fazemos 5 terminais portuários”, explica o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

AEROPORTOS

Os leilões de 22 aeroportos serão divididos em três blocos: Sul, Norte I e Central. O Bloco Sul é formado por 9 aeroportos: Curitiba, Bacacheri, Foz do Iguaçu e Londrina (PR), Navegantes e Joinville (SC), e Pelotas, Uruguaiana e Bagé (RS). Sete compõem o Bloco Norte I: Manaus, Tabatinga e Tefé (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), e Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC). E outros seis formam o Bloco Central: Goiânia (GO), Palmas (TO), São Luís e Imperatriz (MA), Teresina (PI) e Petrolina (PE).

FIOL

No dia 8, será a vez do leilão da Fiol 1, o primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, entre Ilhéus e Caetité, na Bahia. A concessão do trecho de 537 quilômetros vai garantir R$ 3,3 bilhões de investimentos, sendo R$ 1,6 bilhão para a conclusão das obras. O prazo de concessão será de 35 anos.

PORTOS

No dia 9, acontece o arrendamento de 5 terminais portuários: 4 no Porto de Itaqui, no Maranhão, e um no Porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Estão previstos mais de R$ 600 milhões em melhorias nesses terminais. Desde 2019, já foram contratados R$ 10 bilhões para o setor, que, mesmo em ano de pandemia, cresceu 4,2% em 2020.

CONCESSÕES

Segundo o Ministério da Infraestrutura, em dois anos, o programa de concessões da Pasta já leiloou 41 ativos e contratou R$ 44 bilhões em investimento – e outros R$ 13 bilhões de outorga –, garantindo a ampliação da logística de transportes do Brasil. Em 2021, a expectativa é que sejam concedidos mais de 50 empreendimentos, o que garantiria mais R$ 140 bilhões para o setor. A expectativa da Pasta é chegar até o final de 2022 com a contratação de R$ 250 bilhões em infraestrutura – mais de 35 vezes o orçamento público para investimentos na área por ano.

(Da Redação com Agência Brasil)

