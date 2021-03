Butanvac: BUTANTAN FARÁ PEDIDO A ANVISA PARA TESTAR VACINA EM HUMANOS

Butanvac foi anunciada pelo Instituo Butantan, nesta sexta-feira (26), como a primeira candidata a vacina desenvolvida integralmente em território nacional. Pesquisador desmentem Dória.



A Anvisa recebeu, nesta sexta-feira (26), o pedido para realização de estudo fase 1 e 2 da vacina Butanvac, anunciada pelo Instituo Butantan como a primeira candidata a vacina desenvolvida integralmente em território nacional. Segundo os procedimentos da Anvisa, a Agência irá analisar a proposta do estudo, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento nos estudos pré-clínicos que são realizados em laboratório e animais.

O governo do estado de São Paulo anunciou a criação da Butanvac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida integralmente pelo Instituto Butantan Foto: LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O governo do estado de São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan, detalhou na manhã desta sexta-feira (26) as especificidades da vacina Butanvac. O governador João Doria prometeu entregar 40 milhões de doses da vacina a partir de julho. No entanto, para que isso aconteça, ela precisa passar pelo crivo da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nos testes clínicos — ainda não iniciados — e ter o uso emergencial, ou definitivo, aprovado neste período.

A vacina Butanvac é desenvolvida para também combater a variante P.1 do coronavírus surgida em Manaus e possui tecnologia similar à utilizada na produção da vacina contra a gripe. Estas e outras especificidades tornam a vacina do Butantan muito diferente dos demais imunizantes disponíveis no mercado.

PESQUISADOR DIZ QUE VACINA BUTANVAC FOI DESENVOLVIDA NOS EUA

O hospital Mount Sinai, de Nova York, afirmou que a Butanvac, anunciada pelo Instituto Butantan e pelo governo de São Paulo como “100% brasileira”, teve a pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornal “Folha de S.Paulo” e confirmada pela CNN.

Peter Palese, diretor de microbiologia do Instituto Icahn, da escola de Medicina do hospital, disse à CNN que a arquitetura científica da vacina foi toda criada nos Estados Unidos e licenciada de graça para o Instituto Butantan, pois os pesquisadores procuravam instituições com condições técnicas e tecnológicas para produzir o imunizante.

O acordo foi feito com instituições na Tailândia e Vietnã, onde já começaram os testes da fase 1 com cerca de 100 pessoas, sem efeitos adversos até agora. Palese disse também que estão sendo pesquisadas possíveis mudanças na vacina para lidar especificamente com a variante brasileira, com resultados nas próximas duas ou três semanas. A vacina será toda produzida no Brasil, sem precisar que o país receba nenhum tipo de insumo ou produto.

Em nota, o Instituto Butantan afirmou que “a produção da Butanvac é 100% nacional, conforme anunciado”, que firmou parceria e tem “a licença de uso e exploração de parte da tecnologia desenvolvida pelo hospital Mount Sinai para obter o vírus”.

De acordo com a instituição, “o uso dessa tecnologia é livre do pagamento de royalties e pode ser feito por qualquer instituição de pesquisa em qualquer parte do mundo”. “Contudo, não se tem uma vacina apenas com essa tecnologia de obtenção do vírus. Nesse ponto começa o desenvolvimento da vacina completamente com tecnologia do Butantan”, disse o instituto em nota.

O Butantan informou que usará técnicas totalmente desenvolvidas no instituto nas etapas de “multiplicação do vírus, condições de cultivo, ingredientes, adaptação aos ovos, conservação, purificação, inativação do vírus, escalonamento de doses, estudos clínicos e regulatórios, além do registro”.

“A Butanvac é e será desenvolvida integralmente no Brasil e o consórcio internacional tem um papel importantíssimo na concepção da tecnologia e no suporte técnico para o desenvolvimento do imunizante”, afirmou o instituto. Segundo o Butantan, a vacina é “brasileira e dos brasileiros”.

O Butantan afirma ainda que a reportagem publicada pela “Folha de S.Paulo” traz um comunicado não oficial de um pesquisador da instituição norte-americana”, e que a instituição não autorizou a divulgação de seu nome em comunicados oficiais do Butantan sobre a vacina”. Segundo o Butantan, “comunicados conjuntos serão feitos pelos integrantes do consórcio no momento oportuno, incluindo a instituição citada”.

(Da redação com CNN)

Curtir isso: Curtir Carregando...