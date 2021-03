Caos na saúde: APOSENTADO MORRE DE COVID NA UPA DE FOZ À ESPERA DE VAGA NA UTI

O aposentado José Dari Lamarques Pimentel, de 75 anos, morreu na UPA do Morumbi nesta terça-feira, 23, por volta das 17h. Ele entrou em óbito nas dependências da unidade, enquanto esperava uma vaga de UTI. Outras mais de 30 pessoas estariam na fila de espera e como se trata de casos graves o risco de morte é maior.

As informações sobre o óbito estão no Obituário da Central Funerária. A Secretaria Municipal de Saúde, comandada pela primeira-dama, Rosa Jerônimo, ainda não se pronunciou sobre o caso. Nem a UPA, nem a Comunicação Social da Prefeitura repassou informações sobre as condições em que o cidadão faleceu. Também não há transparência sobre a fila de espera ou expectativas de novos leitos.

Falta informação também sobre a quantidade de medicamentos em estoque para manter as pessoas que já estão intubadas ou anestésicos para o procedimento de novas intubações. As notícias são de que esses medicamentos estão em falta nos hospitais públicos e privados. A Secretaria de Saúde também ainda não informou por quanto tempo o idoso ficou esperando um leito de UTI.

FOZ AMARGA O MAIOR ÍNDICE DE MORTES

Proporcionalmente ao número de habitantes, Foz do Iguaçu está com o maior índice de mortes entres as principais cidades do interior do Paraná e até da capital. A quantidade de óbitos por Covid a cada 100 mil habitantes subiu para 222, enquanto que na capital, Curitiba, por exemplo, são 183 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes.

Foz do Iguaçu, com seus 258 mil habitantes chegou ontem a 573 mortes, enquanto que Curitiba com 1,95 milhão de habitantes registrou 3.581 mortes. Tanto aqui, quanto lá, os números são trágicos, mas as estatísticas mostram que proporcionalmente ao número de habitantes estão morrendo mais iguaçuenses.

NAS ÚLTIMAS 24 HORAS FOZ REGISTROU MAIS 8 ÓBITOS

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou na data de ontem, 23/03/2021, mais 8 óbitos em consequência da COVID-19, totalizando 573 mortes pela doença no município. As vítimas são 4 homens de 67, 72, 75 e 86 anos e 4 mulheres de 49, 50, 67 e 85 anos. Nestes números ainda não está constando o óbito do aposentado ocorrido na UPA do Morumbi enquanto aguardava vaga na UTI.

A cidade registrou 88 novos casos de COVID-19, totalizando 30.787 casos da doença no município. Deste total, 29.742 pessoas já estão recuperadas. Dos novos casos, 48 são mulheres e 40 homens com idades entre 5 meses e 78 anos. Os 88 casos novos encontram-se em isolamento domiciliar. Dos casos confirmados, 285 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 187 pessoas estão internadas.

(Da redação)

Curtir isso: Curtir Carregando...