Capacitação Profissional: SECRETARIA DE TURISMO E SENAC OFERECEM CURSOS GRATUITOS

Serão cinco opções de cursos na modalidade EAD nas áreas de gestão, atendimento e comunicação. Processo de inscrição será divulgado em breve.

A Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) firmaram uma parceria para oferecer capacitações gratuitas aos profissionais do trade turístico de Foz do Iguaçu. O acordo foi alinhado na última terça-feira, 4, com a presença do secretário Paulo Angeli, do técnico de Relações com o Mercado, Josimar Paiva Espíndola, e o gerente executivo do Senac, Lucio Chrestenzen.

Serão cinco cursos na modalidade de educação à distância, sendo as opções: Comunicação Assertiva; Estratégias Empresariais e de Mercado; Qualidade no Atendimento ao Cliente; Marketing em Serviços de A&B, e Mídias Sociais para serviços de A&B. As datas e o processo de inscrição serão definidos e anunciados nas próximas semanas. Todos os participantes receberão certificados.

Para o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, o acordo é extremamente benéfico ao setor, principalmente neste momento em que o mercado se prepara mais uma vez para a retomada do turismo em nossa cidade.

“Oportunidades como esta, de se atualizar e qualificar ainda mais os empreendimentos e serviços da cidade, são muito positivas e as vemos como essenciais. O momento exige este olhar atento ao novo perfil de visitante que vamos receber daqui pra frente”, ressaltou.

(Da Redação com AMN)

