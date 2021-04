Caras Novas: NOVOS ESTAGIÁRIOS INICIAM ATIVIDADES NA PREFEITURA DE FOZ

São 89 estudantes de ensino superior que atuarão em diversas secretarias do município.

A partir de segunda-feira (26) os estagiários aprovados em processo seletivo da Prefeitura de Foz do Iguaçu iniciam suas atividades na administração municipal. A convocação terminou no dia 20 de abril, com abstenção de 34 candidatos.

Ao todo, 89 estudantes de ensino superior atuarão nas secretarias de Administração, Saúde, Fazenda, Meio Ambiente, Esportes, Assistência Social, Turismo, Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário, Obras, Tecnologia da Informação, Transparência e Governança e Procuradoria Geral do Município. Novos chamamentos podem ocorrer conforme a necessidade do município.

O maior número de estagiários foi solicitado pela Secretaria da Saúde, que receberá 26 estudantes. São alunos dos cursos de enfermagem e farmácia, que atuarão nas Unidades Básicas de Saúde, e do curso de nutrição, que atuarão na Vigilância em Saúde e na Atenção Básica.

De acordo com o setor de estágio da Prefeitura de Foz, os candidatos terão até o dia 3 de maio para se apresentar nas secretarias, a depender da entrega final dos documentos.

Eles podem atuar no atendimento ao público, elaboração de planilhas, confecção de relatórios, organização de documentos, preenchimento de formulário interno, entre outros serviços correspondentes a cada área.

O contrato junto à Prefeitura será enviado por e-mail para o estudante, por isso é necessário que os dados junto ao CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) estejam atualizados.

A carga horária varia de 20h a 30h semanais com bolsa auxílio de até R$ 760,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 170.

(Da Redação com AMN)