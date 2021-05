Habitação: 1,5 MIL FAMÍLIAS DE FOZ PODERÃO SER CONTEMPLADAS POR NOVO PLANO DE HABITAÇÃO DO PARANÁ

Lançamento do programa Casa Fácil do Governo do Estado ocorreu em Curitiba nesta quarta-feira.

Foz do Iguaçu terá a segunda fase do programa municipal de habitação que poderá atender mais 1,5 mil famílias iguaçuenses. Até o início de 2022, a Prefeitura de Foz do Iguaçu pretende entregar 1,1 mil novas casas, contando com o Programa Casa Fácil do Governo do Estado, anunciado nesta quarta-feira, 12, em Curitiba. Em todo o Paraná, o programa pretende atender 30 mil famílias, com investimento de R$ 450 milhões. Em Foz, os investimentos podem ultrapassar a R$ 22 milhões.

Solenidade de lançamento do Programa em Curitiba

Segundo Ratinho Junior, o programa estadual Casa Fácil viabiliza a moradia própria para famílias com renda de até três salários mínimos que compõem 90% do déficit habitacional do Paraná. Os projetos serão feitos em parceria com o governo federal, prefeituras e iniciativa privada em empreendimentos financiados com recursos do FGTS.

O Estado vai financiar o valor da entrada das casas para pessoas de baixa renda com recursos a fundo perdido. As prefeituras poderão ofertar contrapartidas como a doação do terreno, execução de serviços de infraestrutura e a isenção de cobrança de impostos como ITBI e ISSQN. “Estes R$ 450 milhões que o Estado vai investir vão resultar em aproximadamente R$ 3 bilhões movimentados em um contexto mais amplo, com expectativa de geração de cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos”, disse o presidente da Cohapar, Jorge Lange.

(Da Redação com AEN e PMFI)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado