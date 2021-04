Central do Empreendedor: MAIS DE 300 MEIs SÃO REGULARIZADAS PELA CENTRAL DO EMPREENDEDOR DE FOZ NO TRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021

Desde janeiro foram feitos mais de 7 mil atendimentos para regularização de CNPJ, alvarás de licença, entre outros.

A Central do Empreendedor de Foz do Iguaçu (foto) registrou a formalização de 318 microempreendedores individuais, estabelecidos ou não estabelecidos, durante o primeiro trimestre de 2021.

Foram cerca de 7.030 atendimentos durante o período, principalmente para regularização de CNPJ, alvarás de licença, admissão de guias e imposto de renda.

Para o diretor de empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico do município, Luciano Castilha, mesmo com o cenário de pandemia a busca pela abertura e regularização de MEIs foi animadora.

“O serviço gratuito da Central do Empreendedor mostrou-se mais uma vez como essencial para o desenvolvimento econômico da cidade. Mais do que nunca os empreendedores da cidade precisaram ser criativos e buscar meios de continuarem ativos”.

Castilha ainda relata que a Central mantém um contato direto com os usuários, dando suporte para a continuidade do trabalho até a estabilização do comerciante.

“Nosso trabalho não é apenas liberar a licença, mas garantir que ele se mantenha em pé após iniciar o negócio. Com a pandemia, reduzimos os atendimentos presenciais para garantir o cumprimento dos protocolos, mas mesmo assim não paramos de atender. Quando tudo estiver normalizado, será ainda melhor”, disse.

Em ranking do Mapa de Empresas, do Ministério da Economia, divulgado em fevereiro deste ano, Foz do Iguaçu ficou em 8ª a nível nacional entre as cidades mais rápidas no processo de abertura de novas empresas. Os dados são referentes ao terceiro quadrimestre de 2020.

Atendimento

O atendimento na Central do Empreendedor é feito por agendamento, pelo telefone (45) 98423-3148. O atendimento é das 8h às 14h. O local é anexo ao prédio da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI), na Rua Padre Montoya, 490.

Para quem deseja abrir um CNPJ, é preciso levar até a Central os documentos necessários, como o número do IPTU, RG, CPF, declaração do imposto de renda e alvará de funcionamento, para comércios estabelecidos. Em menos de uma semana já é possível começar a emitir nota fiscal.

