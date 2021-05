Foz do Iguaçu: PREFEITO VOLTA ATRÁS E ADOTARÁ TOQUE DE RECOLHER MAIS RÍGIDO DECRETADO PELO GOVERNADOR

Prefeito Chico Brasileiro diz que deverá seguir o toque de recolher do Governo do Estado das 20h às 5h e lockdown nos fins de semana.



O prefeito de Foz do Iguaçu Chico Brasileiro afirmou nesta quarta-feira (26) que o município seguirá o toque de recolher das 20h às 5h proposto pelo Governo do Estado através do Decreto 7.716/21, publicado na terça-feira (25). As novas regras entram em vigor na próxima sexta-feira (28) e valem até as 5h do dia 11 de junho. As UTIs estão lotadas e com mais de uma dezena de pessoas na fila esperando vaga, algumas intubadas mesmo em leitos da UPA. O risco de o quadro evoluir para óbito é alto. As medidas mais duras foram anunciadas no mesmo dia em que a cidade registrou mais 10 mortes por covid.

A restrição de circulação de pessoas é a principal medida adotada pelo município para frear a transmissão da Covid-19. Novas regras quanto ao funcionamento do comércio, restaurantes, shoppings, academias, eventos e templos religiosos serão publicadas em decreto específico do município nesta quinta-feira (27). Nesta quinta-feira, o município segue o toque de recolher das 23h às 5h, conforme a prorrogação do decreto 29.078/2021.

CRIANÇAS MENORES DE 14 ANOS ESTÃO PROIBIDAS DE ADENTRAR SUPERMERCADOS

Uma das novas medidas já publicadas pelo município e que será mantida com o novo decreto é a proibição do acesso de crianças menores de 14 anos em supermercados, mesmo acompanhada dos pais ou responsáveis. Também deve ser mantida, com novas limitações, o funcionamento de restaurantes, bares e lanchonetes, que deverão atender com reserva antecipada de mesas, sendo proibida fila de espera no local. Os meios de hospedagem e atrativos turísticos não devem sofrer alterações.

O decreto do Estado prevê o fechamento de todas as atividades não essenciais aos domingos. Essa medida será reavaliada pela Prefeitura de Foz

FISCALIZAÇÃO COM USO DE DRONES

Também haverá reforço operacional das forças de segurança para coibir festas clandestinas, aglomerações e eventos. A Prefeitura anunciou que vai utilizar drones para fiscalizar festas clandestinas em residências. Na avaliação do Município, esse é um grande problema e por isso o reforço nas operações com apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar e demais forças de segurança.

As confraternizações, que geralmente ocorrem aos finais de semana, são apontadas pelos técnicos sanitários como locais de grande propagação do coronavírus. Isso porque as pessoas costumam não usar máscara, se abraçam e falam muito próximas umas das outras.

BARREIRAS SANITÁRIAS

Na terça-feira (25), foram instaladas barreiras sanitárias, integradas por servidores da Guarda Municipal, Instituto de Transporte e Trânsito – Foztrans, Vigilância Sanitária e Secretaria da Fazenda, em pelo menos sete diferentes pontos de grande movimento, próximos à fronteira do Brasil com o Paraguai.

A ação integra a estratégia para tentar restringir a circulação de estrangeiros infectados com a covid-19 e suas novas variantes, e será reforçada com novos pontos e um mais um grupo de servidores municipais de todas as pastas, que passou por treinamento nesta quarta-feira (26).

O alvo das ações são os veículos com placas estrangeiras que circulam por Foz do Iguaçu. Nos pontos de interdição são exigidos os testes RT-PCR negativo para condutores e passageiros dos automóveis.

NÚMERO DE MORTES VOLTA A EXPLODIR

Foz do Iguaçu registrou nesta quarta-feira, 26 de maio, 110 novos casos e 10 óbitos em consequência da doença. O número total de casos desde o início da pandemia chega a 36.711 e 874 mortes. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o número diário de casos de covid-19 aumentou 124,43% em comparação a 14 dias atrás. A ocupação de leitos de UTI no Hospital Municipal Padre Germano Lauck está em 100% há quase um mês.

VEJA QUAIS SÃO OS NOVOS GRUPOS PRIORITÁRIOS CONVOCADOS PARA VACINAÇÃO EM FOZ

Foto: Christian Rizzi/PMFI

A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu ampliou a vacinação contra a Covid-19 nos grupos prioritários e incluiu os trabalhadores da educação do Ensino Superior, profissionais da saúde autônomos, motoristas e cobradores do transporte coletivo e os guardas municipais.

O agendamento para estes grupos está disponível desde a tarde desta quarta-feira (26) no site da Prefeitura de Foz (http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/). A vacinação acontecerá nesta quinta e sexta-feira (27 e 28) nas 20 Unidades Básicas de Saúde e na sede da Vigilância em Saúde, na Vila Yolanda.

Para receber a vacinação, os profissionais de saúde deverão apresentar o alvará de autônomo ou funcionamento, a carteira de registro no conselho de classe e uma certidão de que esteja ativo no conselho. Estes profissionais e os guardas municipais serão vacinados na sede da Vigilância.

Os trabalhadores do transporte coletivo devem apresentar um comprovante de vínculo com a empresa prestadora do serviço, bem como os trabalhadores do Ensino Superior, que devem apresentar um comprovante de vínculo com a instituição ou um formulário padrão (disponível no site da prefeitura) preenchido pelo responsável.

OUTROS GRUPOS

Os grupos que já estavam contemplados nesta fase da campanha continuam sendo vacinados: Pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias) com fatores de risco e trabalhadores da educação básica (que atuam em creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos). Também foram incluídos nesta etapa os trabalhadores da Assistência Social. Todas as pessoas vacinadas devem ter acima de 18 anos.

BALANÇO

Foz recebeu essa semana 9.360 doses da vacina Pfizer/ BioNTech, enviadas pelo Governo do Estado. Nesta terça-feira (25), a Secretaria de Saúde aplicou 3.745 doses da vacina contra a covid-19. Na sede da Vigilância em Saúde, onde ocorre a vacinação também no formato drive-thru, foram aplicadas 726 doses. As unidades que mais vacinaram foram a do Jardim América, com 200 doses aplicadas, do Morumbi III, com 193 e do Maracanã, com 192. Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro, já foram aplicadas 82.958 doses, 57.229 de primeira dose e 25.729 de segunda dose.

O agendamento pode ser feito pelo site da Prefeitura (www.vacinacao.pmfi.pr.gov.br), na Unidade Básica de Saúde ou ainda pelo Central de Agendamento, pelos telefones (45) 2105-1105/1106/1120.

