Coluna Caio Gottlieb: CARMINHA NÃO DECEPCIONOU

Ao mudar seu voto, bandeando-se para o lado de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski para declarar a suspeição do ex-juiz Sergio Moro por suposta falta de imparcialidade nas condenações de Lula na Operação Lava Jato, a ministra Cármen Lúcia nada mais fez do que cumprir a sua já conhecida intenção, manifestada em antigas conversas reservadas nas rodas de Brasília, de livrar o ex-presidente das garras da lei.

Carminha, como é chamada na intimidade, esqueceu-se, pelo visto, que um dia, há não muito tempo, proferiu belas palavras como essas: “O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades: criminosos não passarão a navalha da desfaçatez e da confusão entre imunidade, impunidade e corrupção. Não passarão sobre os juízes e as juízas do Brasil. Não passarão sobre novas esperanças do povo brasileiro, porque a decepção não pode estancar a vontade de acertar no espaço público. Não passarão sobre a Constituição do Brasil”.

Lindo né?

O que ela não esqueceu, e certamente jamais esquecerá, é que foi Lula, agora beneficiado por sua repentina mudança de posição, quem a colocou no Supremo Tribunal Federal.

Mas o suspeito é só o Moro.

