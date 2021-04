Coluna Caio Gottlieb: EFEITO SILVA E LUNA

Foi marcante e promissora a estreia do general Joaquim Silva e Luna na presidência da Petrobras.

Minutos após concluir seu discurso de posse, na última segunda-feira (19), as ações da empresa subiram vertiginosamente e fecharam o dia com ganhos expressivos, demonstrando a confiança dos investidores no novo gestor que traz na bagagem a impecável administração que realizou na usina de Itaipu.

Na ponta do lápis, em apenas um pregão a Petrobras teve um aumento de 20 bilhões de reais em seu valor de mercado, recuperando parte das perdas registradas quando o presidente Jair Bolsonaro, descontente com as majorações constantes e excessivas nos preços dos combustíveis, decidiu trocar a direção da companhia.

Pode-se atribuir a reação extremamente positiva à chegada de Silva e Luna a dois fatores: seu histórico de sucesso à frente da hidrelétrica binacional e algumas afirmações bastante significativas contidas em seu pronunciamento ao assumir o comando da petrolífera.

Disse o general que é preciso conciliar interesses de consumidores e acionistas, valorizar os petroleiros, garantir o maior retorno possível ao capital empregado e buscar a redução da volatilidade sem desrespeitar a paridade internacional.

Eis aí, no trecho em que se propõe a “reduzir a volatilidade”, a principal mudança que Silva e Luna deve imprimir na estatal: acompanhar as cotações internacionais do petróleo, sim, mas com reajustes menos frequentes ao longo do ano.

Em suma, seu grande objetivo, e desafio, será estabelecer uma estratégia financeira que assegure um mínimo de previsibilidade para os preços do óleo diesel e da gasolina.

Sem isso não há economia que funcione.

(Leia e compartilhe outras postagens acessando o site: caiogottlieb.jor.br)

Curtir isso: Curtir Carregando...