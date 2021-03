Coluna Caio Gottlieb: ESTAVA ESCRITO NAS ESTRELAS

Quem é meu leitor habitual não se espantou com a decisão do ministro Edson Fachin de anular todas as condenações de Lula na Lava Jato e torná-lo apto a disputar as próximas eleições.

Há muito tempo já vinham sendo registrados neste blog, como também em diversos outros espaços de jornalismo político, os sinais claros de que o Supremo Tribunal Federal estava tecendo a trama que conduziria à estaca zero os processos que envolvem o ex-presidente no esquema de corrupção na Petrobras.

A única surpresa foi o fato de Fachin ter roubado a cena, já que todo mundo esperava que o gatilho seria apertado por Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Kássio Nunes Marques no momento de julgarem a ação em que a defesa do petista pede no STF a suspeição do ex-juiz Sergio Moro por supostamente agir com parcialidade.

Não deixa de ser curioso que na noite da última sexta-feira (5) o perigoso asteroide Apophis, assim nomeado em homenagem ao deus egípcio do caos e da destruição, tenha se aproximado novamente da Terra em mais uma de suas ameaçadoras visitas regulares ao nosso sistema solar, ainda desta vez a uma distância segura de 17 milhões de quilômetros, muito longe, portanto, de uma rota de colisão, mas que os astrônomos consideram como se passasse “raspando” pelo planeta.

Foi, de qualquer maneira, um mau presságio.

Havia um meteoro mais certeiro vindo em nossa direção para destroçar definitivamente as últimas esperanças de vermos a Justiça do país triunfar na luta contra a impunidade dos criminosos ricos e poderosos.

O Brasil não tem jeito.

