Coluna Caio Gottlieb: ITAIPU E AEROPORTO NO DIA DO PRESIDENTE EM FOZ

Em sua sexta viagem à cidade e nona ao estado desde que iniciou o mandato, o presidente Jair Bolsonaro volta a Foz do Iguaçu nesta quarta-feira (7) para participar da cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João Francisco Ferreira, e prestigiar a solenidade que assinala o término das obras de ampliação da pista e as inaugurações do novo pátio de manobras de aeronaves e da duplicação da via de acesso ao Aeroporto Internacional da Terra das Cataratas.

General de Exército da reserva, gaúcho de Santa Maria, Ferreira (foto) assume o posto ocupado por pouco mais de dois anos pelo colega de farda Joaquim Silva e Luna, convocado por Bolsonaro para presidir a Petrobras.

Já a festividade de entrega das melhorias no aeroporto será marcada por uma coincidência histórica: ela acontece exatamente no mesmo dia em que o terminal, juntamente com mais 21 aeródromos de diversas regiões do país administrados pela Infraero (incluindo outros três paranaenses: Afonso Pena e Bacacheri, de Curitiba, e o de Londrina), serão concedidos à gestão privada em leilões na Bolsa de Valores de São Paulo.

Aliás, será uma semana cheia dentro da nova temporada de venda de portentosos e atraentes ativos da União: além dos aeroportos, estarão em oferta em pregões que vão até sexta-feira a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (que liga Ilhéus a Caetité, na Bahia) e 5 terminais portuários no Maranhão e no Rio Grande do Sul.

Nas estimativas do Ministério da Infraestrutura, o pacote tem potencial de garantir mais de 10 bilhões de reais de investimentos.

Não deixa de ser uma boa resposta aos críticos que vinham acusando o governo de abandonar o programa de privatizações de empresas estatais, uma agenda essencial para impulsionar desenvolvimento econômico do Brasil.

