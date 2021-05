Coluna Caio Gottlieb: CAUSA GANHA?

Vai ser muito interessante acompanhar o destino que o Supremo Tribunal Federal dará ao acordo que Sergio Cabral fechou com a Polícia Federal para desnudar episódios de corrupção até agora encobertos que teriam ocorrido durante sua passagem pelo governo do Rio, desta vez trazendo à tona o envolvimento de figurões do Poder Judiciário.

Relator do processo, o ministro Edson Fachin pautou para a próxima quinta-feira (21) o início do julgamento, em plenário, do recurso em que o procurador-geral da República, Augusto Aras, pede para ser anulada a delação do ex-governador (já condenado, por sinal, a mais de 340 anos de prisão pela roubalheira desenfreada que liderou) sob a alegação de que a PF não teria poderes para firmá-la, muito embora o STF, anteriormente, já tenha validado casos similares.

Não será, portanto, nenhuma grande surpresa se a Corte mantiver o entendimento e autorizar o prosseguimento dos inquéritos já abertos com base na explosiva colaboração.

Resta saber, porém, o que os supremos magistrados decidirão sobre o pedido da Polícia Federal, fundamentado justamente em uma das revelações de Cabral, para investigar o ministro Dias Toffoli pelo suposto recebimento de 4 milhões de reais para favorecer dois prefeitos fluminenses à época em que integrava o TSE.

Será espantoso se o STF contrariar todas as expectativas e resolver colocar um colega no banco dos réus.

Afinal, lobo não come lobo.

LAR E BB ESTREITANDO OS LAÇOS

Boa parte da diretoria do Banco do Brasil, liderada pelo presidente Fausto de Andrade Ribeiro, passou a manhã desta terça-feira (18) na sede administrativa da cooperativa Lar, em Medianeira.

Recebida pelo presidente Irineo da Costa Rodrigues, também acompanhado de seus diretores e gerentes, a comitiva da maior instituição financeira pública do país assistiu a uma apresentação sobre a trajetória da empresa, conhecendo sua atual estrutura, projetos em andamento e os planos futuros.

Foi uma visita de cortesia e também uma reunião de negócios.

Aproveitando o encontro, os dois presidentes assinaram um convênio para o repasse de 80 milhões de reais do BB destinados ao financiamento da construção de novos aviários na área de atuação da companhia.

Uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil, a Lar caminha para alcançar muito em breve, em seus quatro frigoríficos, o abate diário de 1 milhão de frangos.

