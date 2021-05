Coluna Caio Gottlieb: MAÇONARIA DO PARANÁ CRIA CANAL DIRETO COM A SOCIEDADE

A Maçonaria do Paraná está unida de forma consistente e estratégica, interagindo, por meio de seus milhares de Membros, com as causas da Sociedade.

As três Instituições Regulares, que compõem a Maçonaria em solo paranaense, têm realizado trabalhos importantes em todo o Estado do Paraná, mantendo sua tradição de serem organizações extremamente ativas e comprometidas com o bem-estar coletivo.

No último dia 6 de maio, a Grande Loja do Paraná (GLP), o Grande Oriente do Brasil – Paraná (GOB-PR) e o Grande Oriente do Paraná (GOP) deram um passo importante, lançando um projeto de comunicação conjunto.

Esses ambientes virtuais têm o objetivo de se comunicar adequadamente com a Sociedade, permitindo que a Instituição Maçônica seja percebida de forma apropriada por todos.

Além disso, o projeto, encabeçado pelos Grão-Mestres Luís Mário Luchetta (GOB-PR), Marco Antônio Corrêa de Sá (GLP) e Cristian Maldonado Flores (GOP), conscientiza os buscadores de informações sobre quais organizações compõe a verdadeira Maçonaria do Paraná e busca evitar que pessoas de bem sejam enganadas.

Trata-se, portanto, de um primoroso e estratégico trabalho que merece reconhecimento, pois aproxima a Maçonaria da Sociedade, conscientizando as pessoas interessadas sobre o trabalho da verdadeira Ordem Maçônica Paranaense.

Então, se você quer conhecer a Maçonaria do Paraná, pode acessar os seguintes canais:

