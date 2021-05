Coluna Caio Gottlieb: MORO TÁ FORA

Recomenda-se aos institutos de pesquisa que excluam doravante o nome de Sergio Moro das sondagens de intenção de voto para a próxima disputa presidencial.

Convidado por vários partidos para concorrer ao Palácio do Planalto, o celebrado ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, de quem hoje é desafeto, comunicou oficialmente à direção da consultoria norte-americana Alvarez & Marsal, onde atua como advogado há seis meses, que não será candidato a nada no ano que vem.

Passando mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil por conta do novo trabalho, que o remunera com polpudo salário em dólares e outras mordomias, ele fez a coisa mais certa da vida desistindo da temerária aventura eleitoral, que poderia ser tão ou mais decepcionante que o desastroso erro que cometeu ao deixar sua brilhante carreira na magistratura para exercer função no poder executivo sem ter nenhum pendor para o jogo bruto da política.

Seria o caso de interná-lo num hospício se a decisão fosse diferente.

