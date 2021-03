Coluna Caio Gottlieb: NEM TUDO ESTÁ PERDIDO & RATINHO VAI “BRIGAR” POR MELHOR TARIFA DE PEDÁGIO

Sem a devida e merecida repercussão na grande imprensa, um levantamento divulgado há poucos dias pelo instituto Paraná Pesquisas revelou que o Brasil ainda é um país onde predominam os sensos de decência, moral, honestidade e justiça, valores intrínsecos àquilo que se conhece por nação.

Ouvindo 2.215 pessoas em 200 municípios das 27 unidades da federação, a sondagem aferiu que 57,5% dos entrevistados desaprovam e 37,1% apoiam a decisão esdrúxula do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que anulou as condenações de Lula na Lava Jato.

É um alívio saber que, pela amostragem da consulta, uma ampla maioria dos brasileiros tem plena ciência da investigação que desbaratou a quadrilha de políticos e empresários que saqueou a Petrobras nos governos do PT e não alimenta nenhuma dúvida sobre quem comandava o maior esquema de corrupção da história da República.

Espera-se que lembrem-se disso quando forem votar em 2022 para eleger o próximo presidente e não deixem a escolha nas mãos da minoria que cultiva bandidos de estimação

Pedágio: RATINHO VAI “BRIGAR” POR MELHOR TARIFA

Assim que baixar a poeira levantada pelas acaloradas audiências públicas do pedágio e houver uma trégua no combate à pandemia, sua prioridade máxima no momento, o governador Ratinho Júnior deverá voltar à carga para tentar demover o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, da ideia de exigir o pagamento de outorga na licitação das novas concessões das rodovias federais no Paraná.

Alertado pelos estudos técnicos das entidades empresariais, defensoras intransigentes do formato de menor tarifa, ele convenceu-se de que o chamado “modelo híbrido” proposto pelo Ministério da Infraestrutura acabará, no médio prazo, elevando os preços do pedágio para valores superiores aos atuais, que já agravam fortemente o custo de produção da agropecuária paranaense e enfraquecem cada vez mais a sua capacidade competitiva nos mercados nacional e internacional.

Líderes do setor produtivo que tiveram conversas recentes sobre o tema no Palácio Iguaçu souberam que, caso seu novo apelo não tenha êxito, o governador poderá até pedir ao presidente Bolsonaro para deixar o Paraná de fora do plano nacional de concessões rodoviárias por não estar disposto a arcar com o catastrófico desgaste político de uma fórmula fadada a ser extremamente prejudicial à economia do Paraná.

Outra possibilidade que começa a ser aventada como solução para o impasse é Ratinho propor à União a reedição do convênio que delegou ao Paraná a gestão das estradas federais que compõem o Anel de Integração para que o próprio Estado, assim como ocorreu em 1997, promova os leilões dos trechos, mas, desta vez, pelo critério de menor tarifa, sem limites para a oferta de descontos pelos concorrentes.

Enfim, tudo indica que ainda tem muita água pra rolar debaixo da ponte.

