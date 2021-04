Coluna Caio Gottlieb: O CRIME COMPENSOU

Não há como negar o óbvio. Era uma tragédia anunciada, e ela se consumou.

Deflagrada quando a Operação Lava Jato desvendou a colossal rede de negócios fraudulentos que roubou bilhões de reais da Petrobras, em um esquema que se estendia para outras empresas estatais e envolvia também diversos órgãos do governo federal durante as presidências de Lula e Dilma, a guerra contra a corrupção no Brasil está perdida.

As forças políticas de direita, centro e esquerda que há décadas se revezam ou se associam no poder e se mancomunam com grandes grupos empresariais e financeiros para assaltar os cofres públicos estão impondo fragorosa derrota aos brasileiros que nestes últimos anos chegaram a alimentar a esperança de que poderiam viver em um país sério.

As recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, somadas a um longo histórico de complacência com os marginais de colarinho branco, são a prova inequívoca de que a Corte não gosta de punir corruptos de alto coturno e tem raiva de quem os pune.

Em resumo, a impunidade tornou-se uma espécie de licença que o STF confere aos bandidos ricos e poderosos para continuarem praticando delitos.

Autor do premonitório livro “Mãos Limpas e Lava Jato”, lançado em 2017, em que faz um comparativo entre as duas maiores investigações sobre a corrupção sistêmica na Itália e no Brasil e levanta o temor, agora confirmado, de que a operação brasileira poderia repetir o fracasso da congênere italiana, o procurador Rodrigo Chemim, do Ministério Público do Paraná, defende no final da obra a necessidade de se fazer uma revolução educacional no país: “Este será sempre o caminho imprescindível para mudar a cultura da corrupção”.

E arremata sua reflexão lembrando o ensinamento de uma conhecida sabedoria popular: se quisermos um mundo melhor para nossos filhos, precisamos decidir que filhos deixaremos para o nosso mundo.

A mudança está em nossas mãos.

ELES TARDAM, MAS NÃO FALHAM

Nunca o Supremo Tribunal Federal trabalhou tanto como nesta semana para prosseguir na tarefa de desmoralizar o combate à corrupção no país e consagrar o Brasil como o paraíso da impunidade de gente poderosa, missão que vem cumprindo metodicamente desde que a Operação Lava Jato começou a investigar, condenar e prender criminosos de colarinho branco especializados em saquear os cofres públicos.

Dando mais uma de suas já costumeiras contribuições à causa, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a tramitação de três ações de improbidade administrativa contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, que estavam em andamento na Justiça Federal de Curitiba, no âmbito da Lava Jato.

Para não deixar por menos, Alexandre de Moraes entrou em campo e anulou a decisão do juiz Marcelo Bretas, responsável pela operação no Rio de Janeiro, que havia transformado o ex-presidente Michel Temer (que, por sinal, colocou Moraes no STF) e o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco em réus por suposto recebimento de propina nas obras da usina nuclear Angra 3.

Indo na mesma toada, a Segunda Turma da Corte resolveu manter a incompetência da 13ª Vara Federal da capital paranaense para julgar a ação penal movida contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega pela acusação de embolsar 50 milhões de reais da Odebrecht para encomendar medidas provisórias que permitiram parcelar dívidas da Braskem, petroquímica controlada pela empreiteira, e determinou o encaminhamento dos autos para Brasília.

Mas o grande golpe, já esperado, veio do plenário da Corte ao confirmar por maioria esmagadora a decisão da Segunda Turma (sempre ela) que declarou a falta de imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro ao condenar Lula no caso do tríplex do Guarujá, o que vai levar à extinção desse processo e certamente também das demais ações envolvendo o petista que estiveram sob o comando do então magistrado.

Resumo da ópera: pelo andar da carruagem, políticos influentes e empresários endinheirados só precisam contratar bons advogados e recorrer aos amigos do STF para escapar das garras da lei.

Basta ter paciência que, entre mortos e feridos, vão salvar-se todos.

