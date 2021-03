Coluna Caio Gottlieb: PARA PESCAR COM OS OLHOS

Com investimentos de nada menos que 100 milhões de reais, deverá ser inaugurado no prazo de dois anos o novo atrativo turístico que começará a tomar corpo e forma em Foz do Iguaçu no segundo semestre.

Concessionário do Parque Nacional do Iguaçu e do Marco das Três Fronteiras, o Grupo Cataratas anunciou nesta semana que vai construir um aquário com diversos tanques que somarão 3,5 milhões de litros de água para abrigar, especialmente, os peixes que habitam o Paraná e o Iguaçu, os dois rios principais rios paranaenses, que fazem confluência justamente na cidade, além de exibir também ecossistemas marinhos.

Pela expertise que a empresa já tem no segmento, vem aí coisa grande e bonita: é dela o aquário marinho do Rio de Janeiro, o maior da América do Sul.

Mais informações sobre o projeto:

www.aquafoz.com.br

Facebook.com/aquariodefoz

Instagram.com/aquariodefoz

