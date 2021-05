Coluna Caio Gottlieb: PRA CALAR A BOCA DE MUITA GENTE

Receberam um duro golpe nesta semana as ONGs nacionais e estrangeiras que, patrocinadas por interesses econômicos internacionais, difundem criminosamente narrativas mentirosas para demonizar o agronegócio brasileiro como vilão do meio ambiente e prejudicar a imagem do país no exterior.

Um relatório que acaba de ser publicado por uma das instituições de maior prestígio e credibilidade no mundo atesta que a produtividade rural no Brasil, entre 2010 e 2020, aumentou 386% e a área agrícola apenas 83%, o que resultou na preservação de 120 milhões de hectares de florestas.

Como fatores que contribuíram para a segurança alimentar, o desenvolvimento socioeconômico sustentável e a renda dos agricultores, são citados no trabalho o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, a agricultura de precisão e a tecnologia baseada em ciência, que elevaram a produtividade e reduziram em 50% o preço dos alimentos.

O estudo diz textualmente que “a chave para isso foi o investimento do Brasil em políticas públicas relevantes e tecnologia de base científica”, ressaltando a promoção da agricultura, alicerçada na intensificação sustentável; a inovação; a adaptação às mudanças climáticas; e a conservação dos recursos naturais.

Resumindo, é o reconhecimento de que a agropecuária brasileira é um exemplo de sustentabilidade.

Aos “ambientalistas” que eventualmente estejam duvidando da veracidade da notícia e queiram acusar o blog de postar Fake News a serviço dos produtores rurais, lamento informar que o documento foi divulgado na mais recente reunião sobre mudanças climáticas realizada pela Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.

E agora? Vão contestar, desacreditar e xingar a ONU?

PARANHOS DE OLHO NO SENADO

Prestigiando o jantar de aniversário do empresário Roberto Kaefer, que reuniu nesta quinta-feira (13) um pequeno grupo de amigos para a celebração, o prefeito Leonaldo Paranhos (na fotografia acima ladeando o anfitrião junto com Valdinei Silva, presidente do FC Cascavel) não se negou a dar pistas sobre o seu futuro político.

Em conversa descontraída com alguns dos convidados ao sabor de uma taça de vinho tinto, ao ser perguntado se teria planos para 2022 ele reafirmou inicialmente a disposição de cumprir seu segundo mandato até o último dia, mas revelou que se o cavalo passar encilhado à sua frente pensará seriamente na possibilidade de montá-lo para concorrer à cadeira de senador hoje ocupada por Alvaro Dias, que estará em disputa no ano que vem.

Ou seja, Paranhos está no jogo e participa com destacado protagonismo das articulações partidárias que definirão as candidaturas majoritárias às próximas eleições.

Já no final da festa quem apareceu para cumprimentar Roberto, vindo de uma reunião em Assis Chateaubriand, foi o secretário-chefe da Casa Civil do governo do estado, Guto Silva, na foto abaixo com o aniversariante, o prefeito e este blogueiro.

Por sinal, registre-se que Guto é outro que também não esconde a cobiça pelo lugar de Alvaro.

