Coluna Caio Gottlieb: PRATA DA CASA

Gerou grande repercussão nos meios jurídicos do Paraná nesta sexta-feira (30) o estrondoso sucesso do leilão da CEDAE, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, a maior iniciativa de desestatização do país desde a privatização das telefônicas.

Conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o processo atravessou quatro longos anos enfrentando, além de fortes resistências políticas, uma série de duros embates judiciais, que foram sendo superados paulatinamente pelo escritório de advocacia curitibano Vernalha Pereira, contratado pela instituição para cuidar da parte legal do projeto.

Embora um dos quatro blocos em que a empresa foi dividida não tenha despertado interesse, os outros três foram arrematados com ágio de até 190% e vão garantir, por parte das novas concessionárias, investimentos de 27 bilhões de reais no saneamento do estado, atendendo uma população de mais de 10 milhões de pessoas.

O evento também reverberou em Cascavel: o advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, um dos sócios-fundadores da renomada banca, é filho da terra.

