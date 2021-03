Coluna Caio Gottlieb: SURGE O DOM

Um gigantesco empreendimento concebido para inaugurar em Cascavel um novo conceito em serviços de saúde, replicando uma fórmula que já é sucesso em capitais e outras cidades de grande porte do país, vem brotando das entranhas da terra.

Localizado na esquina das ruas Visconde de Guarapuava e São Paulo, o DOM Medical Center é um sofisticado centro médico de 9 pavimentos idealizado para abrigar não apenas consultórios, clínicas, laboratórios, salas de reuniões, auditório e instalações para cirurgias, mas também uma ampla estrutura de lazer composta de rooftop, espaço gourmet, fitness e o primeiro healing garden em prédio do Paraná.

A ideia é oferecer facilidade, conveniência, conforto e rapidez para proporcionar melhor qualidade de vida aos médicos e profissionais da saúde que ali forem trabalhar, resultando, consequentemente, em maiores benefícios para o atendimento de seus pacientes.

Planejado pelas empresas de consultoria Promedical e F2M, com larga experiência em todo o Brasil em edificações do gênero, o DOM é uma incorporação que reúne três empresas cascavelenses: o escritório de arquitetura NBC e as construtoras Wust&Casarotto e Nastás, já parceiras em vários outros projetos imobiliários na região.

Ocupando uma área de aproximadamente 35 mil m², é o maior canteiro de obras da cidade no setor da construção civil.

