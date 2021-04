Coluna Caio Gottlieb: UNICRED DISTRIBUI MAIS DE R$ 97 MILHÕES PARA COOPERADOS DO PR E SC

Até o final do mês, as Cooperativas que integram a Central Unicred Paraná/Santa Catarina realizarão suas assembleias gerais ordinárias, em formato on-line, para efetivar a distribuição das sobras referentes ao ano de 2020 entre seus cooperados.

Juntas, Valor Capital (que tem agência em Foz do Iguaçu e chega a Medianeira ainda este ano), Desbravadora, União, Vale Europeu, Coomarca e Centro-Sul (com agência em Cascavel e prestes a abrir uma unidade em Toledo), irão distribuir o total de R$ 97.439.581,00 para seus mais de 80 mil cooperados.

O recebimento das sobras é um diferencial que se aplica apenas nas instituições financeiras cooperativistas: ao aderir, o cooperado torna-se um sócio, e, como tal, recebe sobras – ou seja, o resultado das operações geradas, principalmente, através das receitas com intermediação financeira, por exemplo, aplicações e empréstimos, além de comercialização dos produtos e serviços.

Esses recursos são divididos na proporção da movimentação financeira de cada um. Quanto mais o cooperado utiliza os produtos e serviços da cooperativa, maior é o retorno que irá receber.

“A cada ano presenciamos o crescimento no número de pessoas que vêm escolhendo o cooperativismo como modelo financeiro. A distribuição das sobras vai ao encontro dos nossos ideais, beneficiando tanto o cooperado quanto a economia local, no aumento do poder de compra e investimentos. Embora estivéssemos no primeiro ano de pandemia, no qual vivenciamos situações inesperadas, os resultados obtidos foram ótimos, pois mostraram que estamos mais fortes e unidos do que nunca”, destaca Dr. Remaclo Fischer Junior, Presidente da Unicred SCPR.

Uma das principais apostas da cooperativa é no relacionamento premium com os cooperados, transformando suas agências (veja as fotos abaixo) em espaços com estrutura e dinâmica diferenciadas de atendimento presencial e personalizado nos serviços bancários.

Voltadas para a inovação no relacionamento com os cooperados, as agências possuem mais espaços de convivência, o que vem sendo uma grande transformação na relação cooperado e cooperativa.

Atualmente, a Unicred Central SC/PR congrega 6 Cooperativas com 70 agências e mais de 80 mil cooperados.

Em âmbito nacional, a Unicred Brasil ocupa a terceira posição no ranking das maiores cooperativas de crédito do país, administrando ativos que somam mais de 16,6 bilhões de reais.

