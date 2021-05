Coluna Caio Gottlieb: VACINA É INJEÇÃO NA VEIA DA ECONOMIA

By

Se existe hoje um único consenso entre os cientistas sobre a Covid-19, é o entendimento de que iremos conviver com ela por longos anos.

Há até quem afirme que o novo coronavírus chegou para ficar, assim como seu parente próximo que produz a gripe.

Não havendo ainda medicamentos capazes de tratar e curar a doença em qualquer fase, só restam as vacinas para nos oferecer algum nível de proteção e estabelecer um ambiente minimamente seguro para a retomada plena das atividades comerciais, industriais e de serviços, impulsionando os negócios em todas as áreas, enquanto a pandemia, certamente mais enfraquecida, vai seguir seu curso.

Renomado especialista em vendas do varejo, o consultor Moacir Moura prevê que no momento em que a imunização chegar com duas doses a 50% da população brasileira, todo mundo irá às compras.

“Imagine abrir as comportas para o consumo em um mercado represado por dois anos? Vamos assistir a um incremento jamais visto na geração de renda e emprego, além de novas oportunidades para quem estava fechado em casa”, aposta Moura.

E acrescenta, reforçando seu otimismo: “A recuperação será geral, não haverá setor que não receba sua dose de crescimento, mas, claro, como em tudo na vida, os mais bem preparados levarão vantagem. Seremos um novo país, pode ter certeza!”

Que Deus te ouça.

