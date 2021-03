“Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta” (Salmos 34:9-10)

Pela fé, nada que você realmente necessite vai lhe faltar! Deus exerce o Seu cuidado e provisão mesmo nos tempos mais difíceis das nossas vidas. Lembre-se que nos dias mais sombrios, o sol continua brilhando atrás das nuvens. Não o vemos mas ele está lá brilhando…

Nossos olhos não conseguem ver, mas Deus continua no Seu santo trono no Céu, tudo vê e tudo pode fazer. Ele também está ao Seu lado, basta crer! Ele é bom, sustenta aqueles confiam e descansam Nele.

No deserto, o povo de Israel se queixou da falta da variedade de comidas que tinham no Egito. Mas podiam desfrutar diariamente de água e do maná, o pão do céu, que Deus enviava. Esqueceram de agradecer pelo que já tinham e, que aquela fase no deserto era passageira, ficariam bem se não murmurassem tanto…

O Pai celestial sempre cuida de Seus filhos. Ainda que você não tenha ‘tudo’ aquilo que gostaria de ter, seja grato pelo que você já tem agora. Deus lhe dá o suficiente para hoje e lhe ajuda a prosseguir. Creia que essa fase mais difícil vai passar! Esteja satisfeito com Jesus, o Pão vivo que desceu do céu, e confie que Ele é o Deus de milagres!

O que é que lhe falta?

– Dependa mais do Provedor que da provisão.

– Leia Mateus 6:25-34. O que Jesus lhe ensina com essas palavras?

– Reflita por uns instantes na vida: o que você tem é suficiente? Tenho ar para respirar, tenho algo para comer, beber e vestir?

– Ore, peça a Deus pelo ‘pão’ do dia de hoje e agradeça. Amanhã e depois repita a oração.

– Você não precisa acumular bens para ser próspero e feliz. A maior riqueza da vida é ter Deus e desfrutar da Sua provisão diariamente.

– Peça a Deus que lhe ajude a usar os recursos que você têm à disposição. Lute com as armas que Deus lhe deu!

– Compartilhe com necessitados o que Deus lhe dá. Com Cristo o pouco é muito, Ele multiplica quando dividimos!

– Procure algum irmão maduro na fé, diga o que lhe preocupa e peça que ore com você. Você não está sozinho!

– Jesus pode transformar a falta em bonança. Entregue a Ele a sua causa e dependa do Senhor.

A Palavra tem a promessa d’Ele: “ O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas; restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome” (Salmo 23.1-3).

OREMOS: