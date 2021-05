Foz: REGISTRADA MORTE DE IGUAÇUENSE, APÓS DUAS DOSES DA VACINA

Adelino Ferreira, ex-funcionário da Itaipu morreu por complicações da Covid-19. Familiares informaram que ele já havia tomado as duas doses da Coronavac. E a ineficaz gestão municipal da Saúde em Foz do Iguaçu, continua com medidas reativas ao invés de preventivas, com base em achismos.



Adelino Ferreira, de 75 anos, ex-funcionário da Itaipu Binacional, faleceu por complicações da Covid-19. A morte ocorreu às 3h15 da madrugada de ontem, 13 de maio, no Hospital Costa Cavalcanti. Diagnosticado com a doença, ele venceu o período ativo do vírus no organismo, porém houve complicações que o levaram a óbito. Ferreira, como era mais conhecido em Foz do Iguaçu, era muito estimado na comunidade, principalmente no meio esportivo iguaçuense.

Adelino Ferreira faleceu aos 75 anos

Familiares informaram à redação que Ferreira teve complicações mesmo depois de ter tomado as duas doses da vacina Coronav. É o primeiro caso desta natureza que se tem notícias em Foz do Iguaçu. “Amigos, comunico o falecimento do Sr. Adelino Ferreira, tio da minha esposa e ex-funcionário da Itaipu Binacional. Faleceu por complicações pós covid. Se cuidem, porque ele já havia, inclusive, tomado a segunda dose da Coronavac”, publicou um parente da vítima nas redes sociais.

Ferreira era um grande incentivador do esporte em todas as idades, principalmente das escolinhas. Jogou no time antigo Floresta Clube.

O popular Ferreira (ao centro) com professores das escolinhas: um grande incentivador do esporte

DESCASO E ACHISMO

O IGUASSU NEWS abordou o assunto na edição de ontem quando apontou que os óbitos de pessoas com mais de 60 anos continuam. E questionou se essas pessoas foram vacinadas? Ou será que escolheram não tomar a vacina? E caso tenham tomado, porque vieram a óbito, já que a informação que temos é que “quem fosse vacinado, não haveria a evolução da doença para o óbito”?

Sem Noção – Em busca de respostas, apuramos que a Secretaria de Saúde não tem esse controle. Não faz o cruzamento de dados para saber se a pessoa falecida na faixa etária de prioridade já foi ou não vacinada ou se tomou uma ou duas doses. A situação confirma as suspeitas do promotor de justiça, Luis Mafra, de que o prefeito Chico Brasileiro e a esposa Rosa Jeronymo, secretária de Saúde, estão tomando decisões com base no “achismo”.

PANDEMIA FORA DE CONTROLE

A quantidade de casos, muitos deles graves, evoluíram em Foz do Iguaçu se comparados a períodos anteriores. Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva estão 100% ocupados e o pronto-socorro continua lotado. Houve aumento da taxa de reprodução da doença, que atualmente encontra-se em 1,48 (maior taxa de transmissão desde o início da pandemia em Foz do Iguaçu).

Nesta quinta-feira, a Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou mais 157 casos de Covid-19. No total, são 35.125 casos da doença no município desde o início da pandemia. Dos 157 novos casos, 81 são mulheres e 76 homens, com idades entre 9 meses e 83 anos.

Do total de casos ativos, 552 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 153 estão internadas. Com mais duas vítimas fatais em 24 horas, Foz do Iguaçu chegou nesta quinta-feira, 13 de maio, a 817 mortes pela doença no município, com taxa de letalidade de 2,33%.

CONFIRA DADOS GERAIS DA PANDEMIA, NO GRÁFICO:

Houve elevação da média móvel de casos confirmados, que no dia 28 de abril de 2021 encontrava-se em 57 e na data de ontem (13/05) chegou a 123, demonstrando tendência de significativo aumento de internamentos e óbitos.

FIM DE SEMANA COM LOCKDOWN E FISCALIZAÇÃO

“Casal Lockdown”: Rosa Jeronymo e Chico Brasileiro

Por meio do Decreto nº 29.199, publicado na quarta-feira à noite no Diário Oficial do Município, o prefeito Chico Brasileiro e a primeira-dama e Secretária de Saúde, Rosa Jeronymo, determinaram novo lockdomwn. O fechamento total das atividades e a restrição da circulação de pessoas acontecem neste e no próximo final de semana (15 a 17 de maio e 22 a 24 de maio), no mesmo formato como ocorreu no mês de março, com fechamento do comércio às 17h de sábado e toque de recolher das 18h de sábado até as 5h de segunda-feira. Neste período, será proibida a circulação de pessoas, salvo por motivo de força maior devidamente justificada.

A partir de 17 de maio (segunda-feira), no meio de semana, o toque de recolher no município passa a ser das 23h às 5h, sendo proibida a circulação de pessoas, salvo por motivo de força maior. Para fiscalização e aplicação de multas, o Casal Lockdown (Rosa e Chico) já preparou um batalhão de fiscais, Guardas Municipais e agentes da Vigilância Sanitária, inclusive membros da Defesa Civil e até alguns cargos comissionados (CCs) “travestidos de autoridades” da Lei e da Ordem. Se é pra fiscalizar que seja com todos e não só com os coitadinhos dos pequenos comerciantes dos bairros.

VEJA O QUE ESTÁ PERMITIDO NOS HORÁRIOS DE RESTRIÇÃO

A entrega de alimentos prontos para consumo, bem como o fornecimento de gás por delivery ou tele-entrega poderá funcionar das 17h às 22h nos sábados (15 e 22 de maio) e das 10h às 22 horas nos domingos (16 e 23 de maio), sendo proibida a retirada no balcão pelos clientes.

Os atrativos turísticos e os meios de hospedagem poderão abrir, somente para turistas, com a devida comprovação. Postos de combustíveis podem funcionar até as 20 horas, vedada as atividades de lojas de conveniências. A Rodoviária também poderá funcionar, exclusivamente para embarque e desembarque.

Também fica permitido o funcionamento de farmácias, urgência e emergência médica humana e animal; serviços de assistência social e atendimento a população em estado de vulnerabilidade; serviços funerários; serviço de fiscalização pelos órgãos fiscalizadores municipais, estaduais e federais; provedores de acesso às redes de comunicações, telecomunicação e internet.

O transporte privado de passageiros pode funcionar somente para atender moradores que possam justificar o deslocamento. Nos casos permitidos de circulação de pessoas é obrigatório o uso de máscara e a circulação de no máximo dois membros por família, quando necessário. E, claro, ônibus superlotados…

(Da Redação com AMN)

