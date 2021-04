Covid-19: PARANÁ ULTRAPASSA MARCA DE 20 MIL MORTES, APONTA BOLETIM OFICIAL

O Paraná confirmou 192 mortes e 5.659 casos novos de covid-19. O boletim do coronavírus foi atualizado nesta sexta-feira (16) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde).

Conforme a secretaria estadual, o Paraná agora acumula 897.066 casos confirmados e 20.052 mortes por complicações da doença.

De acordo com a secretaria estadual, o Paraná tem 2.408 pacientes com Covid-19 internados em hospitais da rede pública ou privada. Destes, 1.213 ocupam leitos de UTI, enquanto 1.195 realizam o tratamento em vagas de enfermaria.

Além disso, outros 2.427 pacientes com quadros respiratórios seguem internados. Eles são considerados casos suspeitos porque não fizeram ou ainda aguardam o resultado dos exames para coronavírus.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS exclusivos para Covid-19 é de 94%. O indicador é superior a 90% em todas as regiões: leste (94%), oeste (92%), noroeste (92%) e norte (96%).

O Paraná chega aos 887.549 diagnósticos positivos de Covid-19 com uma taxa de letalidade de 2%.

De acordo com a Sesa, 638.729 pacientes foram liberados do tratamento e são considerados recuperados. O número representa 71% do total de infectados.

VACINA

Desde o início da campanha de vacinação até esta sexta-feira (16) o Paraná vacinou 1.358.411 cidadãos. Ao todo, 1.770.108 doses foram aplicadas, das quais 411.697 se referem à dose de reforço.

Até agora, o Estado recebeu do Ministério da Saúde um total de 2.495.350 de doses, somados os imunizantes CoronaVac e AstraZenca/Oxford.

COVID-19: NOVAS MORTES

O boletim do coronavírus atualizado nesta sexta-feira (16) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) incluiu 192 mortes aos registros oficiais da Covid-19 no Paraná. As vítimas eram 108 homens e 84 mulheres, com idades entre 1 e 97 anos. Os óbitos ocorreram entre novembro de 2020 e abril de 2021.

Os óbitos incluídos hoje no boletim da Sesa aconteceram em Curitiba (19), Maringá (14), Londrina (12), Joaquim Távora (11), Cascavel (9), Campo Largo (8), São José dos Pinhais (8), Colombo (6), Pinhais (5), Paranaguá (4), Sarandi (4), Araucária (3), Castro (3), Fazenda Rio Grande (3), Matinhos (3), Ponta Grossa (3), São Miguel do Iguaçu (3), Apucarana (2), Assis Chateaubriand (2), Balsa Nova (2), Francisco Beltrão (2), Jacarezinho (2), Paraíso do Norte (2), Paranavaí (2), Pato Branco (2), Piraquara (2), Ribeirão do Pinhal (2), Saudade do Iguaçu (2) e Umuarama (2).

Além disso, a secretaria estadual registrou a morte de uma pessoa que morava em cada um dos seguintes municípios: Andirá, Antonina, Assaí, Astorga, Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Bocaiuva do Sul, Campina do Simão, Campina Grande do Sul, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Capitão Leônidas Marques, Carambeí, Céu Azul, Cianorte, Guaíra, Guaraniaçu, Guarapuava, Guaratuba, Ibiporã, Igaraçu, Inajá, Itapejara D’Oeste, Ivaiporã, Jaguapita, Jaguariaiva, Japira, Luiziana, Mandirituba, Mangueirinha, Marialva, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Nova Esperança do Sudoeste, Palmas, Palotina, Planaltina Do Paraná, Presidente Castelo Branco, Renascença, Rio Branco do Sul, Santa Fé, Santa Isabel do Ivaí, São João do Triunfo, São Pedro do Iguaçu, Siqueira Campos, Telêmaco Borba, Terra Boa, Tijucas Do Sul, Tuneiras do Oeste e União da Vitoria.

(Da Redação com Portal Paraná)

