CPI no Paraná: INVESTIGAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL TAMBÉM SE ESTENDERÃO AO GOVERNO DE RATINHO JUNIOR

Com uma das piores situações de colapso na Saúde por causa da Pandemia, gestão pública do Paraná também será investigada. Até 15 de janeiro deste ano, R$ 5,6 bilhões foram transferidos pelo Governo Federal para a Administração Estadual para o enfrentamento da Covid-19.

As investigações do Congresso Nacional também se estenderão ao Governo de Ratinho Júnior no Paraná. As informações foram confirmadas na mesma data da definição da composição da CPI da Covid formada por 11 senadores titulares dos quais apenas quatro são alinhados ao bloco político pró-Governo. Com a definição dos nomes, as reuniões começam já na próxima semana inicialmente para escola de presidência e relatoria.

Com a maioria dos integrantes pertencentes à oposição e ao bloco independente, governadores, dentre eles Ratinho Junior, serão investigados quanto à destinação das verbas públicas enviadas pelo Governo Federal.

PARANÁ RECEBEU R$ 5,6 BILHÕES DA UNIÃO PARA O COMBATE DA COVID

O Governo Bolsonaro divulgou que foram repassados mais de R$ 420 bilhões aos Estados. Ao Paraná foram R$ 5,6 bilhões exclusivamente para o combate da pandemia. Somando outros recursos como transferências, suspensão da dívida e benefícios aos cidadãos como auxílio emergencial são R$ 38,6 bilhões ao Paraná. E esses valores são referentes ao que foi enviado somente até 15 de janeiro de 2021. De lá para cá, outras expressivas transferências já foram feitas, as quais o IGUASSU News não teve acesso ainda.

Enquanto isso, o Estado segue com uma das piores situações de colapso na saúde por causa da pandemia. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (15) 3.858 novos casos de Covid-19 e 266 óbitos – referentes aos meses ou semanas anteriores e notificações das últimas 24 horas.

Nesta quinta-feira, 15, o Governo publicou que os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 891.407 casos e 19.860 mortes pela doença. Há 2.405 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados. São 1.908 em leitos SUS (916 em UTI e 992 em clínicos/enfermaria) e 497 em leitos da rede particular (293 em UTI e 204 em clínicos/enfermaria).

Há outros 2.463 pacientes internados, 980 em leitos UTI e 1.483 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

NÚMEROS CONFLITANTES

Conforme os dados do site oficial, no período de um ano da pandemia, as despesas empenhadas pelo Governo do Paraná somaram R$ 1,3 bilhão no período – a confirmação do primeiro infectado pela doença ocorreu em 12 de março do ano passado. Esses valores correspondem a menos de ¼ do montante de repasse divulgado pelo Governo Federal.

GOVERNADOR PODE SER CONVOCADO

A ampliação do escopo da CPI da Covid, que vai incluir a investigação do envio de verbas federais para Estados e municípios, levanta a controvérsia sobre a convocação de governadores para prestar esclarecimentos no Congresso.

Segundo o Estadão apurou, a área técnica do Senado se divide sobre o tema e ainda não têm uma posição pacificada sobre – a posição deles ajuda a subsidiar o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), na tomada de decisões.

Alguns auxiliares avaliam que os locais adequados para os chefes dos Executivos estaduais e municipais serem ouvidos são as assembleias legislativas e as câmaras municipais. No entanto, como a CPI vai investigar repasses federais uma ala dos técnicos entende que é natural convocar governadores caso a CPI encontre irregularidades na destinação dos repasses.

Criada oficialmente na terça-feira (13), a CPI da Covid investigará não só ações e omissões do governo federal, mas possíveis irregularidades, fraudes e superfaturamentos em contratos e serviços feitos com recursos originados da União e enviados a estados e municípios.

“O objetivo aqui não é investigar estados e municípios. O que será alvo de investigações é a aplicação de recursos federais desviados numa causa específica. Ou seja, apurar onde e como foram aplicados esses recursos e se houve desvio”, explicou o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), autor do requerimento para que houvesse uma comissão de inquérito com atuação mais ampla.

(Da Redação com Agência Senado e Agência Estado)

