“E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso Mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores” (Mateus 9:11-13)



Nestas palavras de Jesus está a chave para entender o Evangelho: Quero Misericórdia, e não sacrifício. O que Jesus mostra para nós é que Deus é misericordioso com as pessoas. Ninguém escapa ao amor do Pai: o pobre, o rico, o branco, o negro, o divorciado, o casado, o evangélico, o católico. O que importa, é que todos nós somos chamados ao conhecimento de Deus.

Mateus entendeu o chamado e mudou de vida. A presença de Jesus em sua vida o resgatou do poder do pecado, deu-lhe a possibilidade de uma vida nova e ele não deixou passar a oportunidade, seguiu Jesus para o resto de sua vida.

Deus quer que você creia que Ele existe e tem poder para, por meio de Jesus, lhe salvar e transformar sua vida. Quando você crê nisso, Deus guia sua vida para viver da forma que O agrada.

Fortaleça sua fé:

-Se você ainda não dedicou sua vida a Jesus, declare sua fé em Jesus hoje e decida segui-lo para o resto de sua vida;

– A fé vem por ouvir a mensagem de Cristo – leia a Bíblia;

– Junte-se com outros cristãos para ouvir e partilhar tudo que Deus tem feito em vossas vidas.

OREMOS:

Senhor Deus, ensina-me que a Sua misericórdia e a Sua graça são suficientes em minha vida. Pois eu creio que o sangue de Jesus derramado na cruz me purifica de todo pecado, eu entendo que Ele levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades, e trouxe vida e paz ao meu coração. Lhe agradeço, pois os meus pecados já estão perdoados, e não é por sacrifícios que eu tenho que alcançar a salvação, mas é pela Sua misericórdia. Eu oro em nome de Jesus. Amém.

(Com Devocional Diário)

