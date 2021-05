Crimes: POLÍCIA PROCURA SUSPEITO DE LATROCÍNIOS CONTRA HOMOSSEXUAIS NO PR E SC

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) pede ajuda para localizar o suspeito de três latrocínios contra homossexuais, em Curitiba, no Paraná, e em Abelardo Luz, em Santa Catarina. O homem possui mandados de prisão temporária em aberto pelos crimes.

José Tiago Correia Soroka é responsável pelas mortes de David Júnior Alves Levisio, no dia 27 de abril, e Marco Vinício Bozzana da Fonseca, no dia 4 de maio, ambas em Curitiba. Ele também é suspeito do latrocínio de Robson Olivino Paim, em 16 de abril, em Abelardo da Luz (SC). No dia 11 de maio, José Tiago tentou matar mais um homossexual, no bairro Bigorrilho, em Curitiba. Na ocasião, a vítima conseguiu resistir ao ataque, mas teve alguns bens subtraídos.

VÍTIMAS ERAM APENAS HOMOSSEXUAIS

As três vítimas eram homossexuais e moravam sozinhas. Os três homens foram encontrados mortos na cama de suas residências, com sinais de asfixia e tiveram pertencentes subtraídos, caracterizando crime de latrocínio.

De acordo com as investigações, José Tiago Correia Soroka marcava os encontros por aplicativos de relacionamento entre homossexuais. Em um primeiro momento, o indivíduo trocava fotos com as vítimas e posteriormente se deslocava até a residência, ao chegar no o local praticava o crime. Após estrangulamento, as cobria com cobertas.

POLÍCIA PEDE AJUDA PARA LOCALIZAR SUSPEITO

A PCPR solicita a colaboração da sociedade com informações que auxiliem na localização do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque Denúncia ou pelo 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.

INVESTIGAÇÃO FOI REALIZADA EM CONJUNTO PELAS POLÍCIAS DOS DOIS ESTADOS

Inicialmente os casos foram tratados como homicídio, porém foram identificados pertences subtraídos dos locais. Após investigações de alta complexidade, foram realizadas diligências para identificar o suspeito. A PCPR e a PCSC trabalharam em conjunto.

(Da Redação com Paraná Total)

