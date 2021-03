Dinheiro do Contribuinte: SOLDADO FRUET QUESTIONA GASTOS COM REMOÇÕES DE SERVIDORES DA RECEITA ESTADUAL

O deputado Soldado Fruet (PROS) protocolou um requerimento questionando o secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior, sobre os gastos com as remoções de 57 servidores da Receita Estadual do Paraná.

O pedido foi motivado por dois despachos do governador, publicados no Diário Oficial do Estado do último dia 12. Carlos Massa Ratinho Junior autorizou a Secretaria da Fazenda a pagar ajuda de custo decorrente de remoção para 31 agentes fazendários e 26 auditores fiscais da Receita Estadual.

O Soldado Fruet indagou o secretário sobre o interesse público nestes pagamentos, que podem chegar a cinco salários mínimos nacionais (R$ 5,5 mil) por pessoa, neste momento de crise decorrente da Covid-19. “Apenas com a remoção desses 57 servidores eu acredito que poderíamos comprar vacinas para todos os servidores da Secretaria da Agricultura, por exemplo”, estimou.

Fruet: “Seriam necessárias essas remoções em plena pandemia onde esses servidores estão em trabalho remoto?”.

Na sessão plenária de ontem (17), o deputado perguntou: “Seriam necessárias essas remoções em plena pandemia onde esses servidores estão em trabalho remoto?”. O Soldado Fruet ressaltou que a classe dos servidores da Receita possui a maior média salarial do funcionalismo estadual e cobrou isonomia com as demais categorias. “Para eles, a lei é cumprida sempre. Mas fosse a transferência de um policial, um professor, um técnico da saúde, eles receberiam esse auxílio? Está na lei, mas na prática o dinheiro nunca vem”, comparou, reivindicando que os mesmos direitos sejam garantidos a todos.

DETALHES

No expediente, o deputado do PROS fez oito questionamentos ao secretário da Fazenda, entre eles: Quanto o Estado do Paraná gastou, nos últimos três anos, com remoção de agentes fazendários e auditores fiscais da Receita Estadual do Paraná? Quais os motivos de interesse público que fundamentaram as remoções dos 31 agentes fazendários e 26 auditores fiscais da Receita Estadual do Paraná? Em razão do conhecimento geral da população que a maioria dos atendimentos da Receita Estadual está sendo prestada de maneira remota (home office), era inequivocamente necessária a indenização dos servidores nesse momento de pandemia? Qual o motivo?

