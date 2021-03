“Quando os dias forem bons, aproveite-os bem; mas, quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro” (Eclesiastes 7:14)

É normal tentarmos controlar as nossas vidas… Fazemos planos, escolhemos a carreira, a profissão, com quem nos relacionamos, o que compramos, qual cônjuge… Escolhemos defender causas, participar de uma comunidade, seguir rumos, abandonar outros, tentando dirigir bem as nossas vidas. Certo? Tudo parece ir bem quando somos nós que tomamos as rédeas e as coisas acontecem como queremos… Mas sabemos que nem sempre é isso que acontece. Deus não nos deu o controle total sobre a vida! Muitos só se apercebem disso, quando “num simples piscar de olhos” tudo muda à sua volta…

Decepcionante? Não. Para o cristão que depende de Deus não deveria ser, mas sim, um descanso. Saber que dependemos totalmente de Deus, em cada passo que damos, deve trazer paz ao coração! Ele nos abençoa no Caminho e realiza sonhos! Porém, entenda que não somos de nós mesmos, mas de Deus, que comanda todas as coisas, e nós não controlamos todas elas, pois o controle das ações, para o bem e/ou para o mal, depende de cada um de nós, conforme é claro na “Lei da Semeadura” (quando um colhe o que planta…).

Podemos fazer planos para uma longa velhice, mas somente Deus sabe até quando iremos… Todo o futuro está sob Seu comando e sabemos que Ele nos ama. A vida vida deve ser um constante caminhar pela fé… Entregue a Jesus os seus sonhos, sabendo que Ele cumprirá o que for melhor para você!

Não tente impedir o agir de Deus em sua vida!

– Nos bons e maus momentos, Deus é Deus ! Confie nele de todo coração!

! Confie nele de todo coração! – Ore tendo Jesus como modelo. Peça coisas ao Pai, mas diga sempre: “ que seja feita a Tua vontade, e não a minha”, como Cristo orou.

como Cristo orou. – Entregue tudo a Deus. Você só ficará mais exausto tentando carregar tudo sozinho. Vá até Jesus, Ele lhe dá alívio!

Você só ficará mais exausto tentando carregar tudo sozinho. Vá até Jesus, Ele lhe dá alívio! – Descanse em Deus! Não sabemos como será o futuro, mas seguimos a Jesus que tem o amanhã em Suas mãos!

Não sabemos como será o futuro, mas seguimos a Jesus que tem o amanhã em Suas mãos! – Tenha a Bíblia como sustento diário. A Palavra de Deus o orientará a tomar as decisões corretas.

A Palavra de Deus o orientará a tomar as decisões corretas. – Não tome a vida nesta terra como garantia. Deus é a nossa única certeza e força!

OREMOS: