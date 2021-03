“Quando você atravessar as águas, eu estarei com você; quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará; as chamas não o deixarão em brasas” (Isaías 43:2)

Há momentos em que temos a sensação que Deus está distante, insensível com a nossa condição. Mas ao debruçarmos sobre a Bíblia, constatamos que o Senhor está perto dos que o invocam. Não estamos sozinhos, nunca!

Na realidade, o medo nos impede de percebermos que Deus está sempre ao nosso lado. Nessas situações, devemos voltar os nossos olhos a Deus e não para as adversidades. Jesus é nosso norte, nosso GPS! Com Ele nunca ficaremos desorientados quando cruzarmos as águas.

O povo de Israel passou por adversidades no deserto – todas elas foram superadas – e não perceberam que Deus não os desamparou em nenhum momento. Para chegar à Terra Prometida era necessário passar pelo deserto, o povo levou 40 anos para atravessá-lo devido às murmurações e más escolhas.

Ao contrário do povo de Israel, Jesus passou 40 dias em jejum sendo provado no deserto e superou a provação. Assim como Jesus, passaremos também por desertos e temos que nos preparar para esses dias. Não há como atravessar um deserto sem refletir no que se passou. A adversidade não é uma situação perpétua, as provações são necessárias para o nosso crescimento espiritual.

Não há Deus maior ou melhor que nosso Senhor. Alegre-se! Anime-se! Jesus, o Rei, está vivo! Seu sofrimento na cruz não foi em vão. Jesus é Salvador e está conosco sempre, mesmo quando nós nos afastamos dele, ou nas vezes em que temos medo ou nos angustiamos. Está escrito:

“…Em toda a angústia deles, o anjo da sua presença os salvou” (Isaías 63.9).

Não entre no deserto despreparado:

– Tenha sempre o bom hábito de ler a Palavra de Deus. Ela é uma luz diante dos momentos obscuros e te indicará o caminho.

– Lembre-se que a adversidade é momentânea. Busque o Espírito Santo. Ele nos conforta, instrui e dá condições para superarmos estes momentos.

– Quando parecer insuportável, clame a Deus. Busque a Ele! Ele é Deus presente e não desampara seus filhos.

OREMOS: