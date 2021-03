“Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão” (Êxodo 20:2)

Deus se identificou dessa maneira forte a Moisés antes de declarar os 10 mandamentos. Assim, Deus afirmou a Sua autoridade e deixou bem claro o que já fizera.

Antes de falar do futuro, Deus mostrou quem era no passado e no presente. Ele não abandonou os seus filhos – desde o Egito – e continuou sendo Deus. Depois de se apresentar, Deus deu uma direção ao povo de como continuar em liberdade e obediência a Ele.

Deus não quer somente nos libertar, Ele quer que continuarmos livres. Assim como fez com o povo hebreu, Deus nos enviou a própria palavra viva que é Jesus. O objetivo é claro: Deus quer que continuemos crescendo, por isso, nascemos de novo e aprendemos a cada dia coisas novas em Jesus.

A liberdade é um processo contínuo e Deus quer nos manter livres!

Continue livre!

– A melhor forma de se manter livre é lendo a Palavra de Deus, nela encontramos orientações para a nossa vida.

– Deus quer que usemos a nossa liberdade como uma forma de glorificar o Seu nome. Use a sua vida como um instrumento nas mãos de Deus.

– Deus quer que levemos a palavra de liberdade a outros cativos. Há muitas pessoas no mundo que precisam ser libertas.

OREMOS: