“Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam” (Salmos 86:5)

Nosso Deus é bom o tempo todo. Ele é perfeito e conhece as nossas limitações. Sabendo das nossas imperfeições – e que não teríamos condições de salvarmos a nós mesmos – Ele enviou o Seu Filho Jesus, que justificou a nossa Salvação.

Confessar os nossos pecados a Deus, faz parte da nossa transformação em Cristo. Mais do que saber que Deus é perdoador, é buscar verdadeiramente o Seu perdão. O poder do perdão alivia o peso em nossa alma e nos dá a possibilidade de continuarmos em fé. Quando não procuramos o perdão de Deus, carregamos o peso da culpa e este fardo vai nos afastando do caminho do Senhor.

Só Deus pode nos ouvir, só Ele pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça (1 João 1:9). Ele é misericordioso e perdoador. Procure reconciliar-se com Deus, busque a sua presença. Peça perdão pelos seus pecados e prossiga rumo ao alvo que é Cristo! Não demore para voltar aos braços do Senhor.

Buscando o perdão de Deus:

– Deus está pronto a nos ouvir. Busque a Sua presença em oração e confesse os seus pecados a Ele.

– Se pecamos contra os nossos irmãos, devemos nos reconciliar com eles. Peça perdão!

– Crie um coração perdoador, perdoe. Se não perdoamos os nossos as ofensas contra nós, por que seríamos perdoados por eles ou por Deus?

OREMOS: