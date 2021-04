DEUS SOCORRE NA AFLIAÇÃO!

“Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e eles os salvou da tribulação em que se encontravam” (Salmos 107:13)

Inúmeras vezes na vida passamos por aflições e tempos difíceis. Pessoalmente, já tivemos experiências ou ouvimos testemunhos de pessoas que clamaram a Deus nas suas dificuldades e foram salvos das suas angústias. Náufragos que foram salvos, aeronaves em turbulência foram livres da queda fatal, colisões de automóveis, acidentes, mas vidas preservadas… Pessoas salvas em assaltos, perseguições e sequestros…

Enfim, poderíamos continuar a lembrar de várias situações em que o Senhor guardou e socorreu o seu povo.

No passado, no presente ou no futuro, o nosso Deus é o Deus de livramento! O Salmo 107 fala da lealdade, misericórdia e amor do Senhor que livra os aflitos quando buscam a Sua ajuda. O Senhor faz maravilhas em favor dos homens. Clame por Sua misericórdia e proteção, Ele é bom e fiel!

Na sua aflição, clame ao Senhor!