Dinheiro Parado: EM FOZ SOLDADO FRUET CRITICA DESCASO DO PREFEITO COM VERBAS PARA PROJETOS SOCIAIS

Verbas do Ministério da Cidadania foram depositadas na conta da Prefeitura de Foz do Iguaçu em agosto do ano passado, mas até agora as entidades ainda não receberam os repasses.

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) criticou a demora da Prefeitura de Foz do Iguaçu no repasse de R$ 800 mil em emendas da União que viabilizou para três instituições sociais, em parceria com o deputado federal Aroldo Martins (REP). As verbas do Fundo Nacional de Assistência Social foram empenhadas pelo Ministério da Cidadania em junho de 2020 e depositadas na conta do município no dia 14 de agosto do ano passado. Mas quase um ano após a confirmação dos valores, as entidades ainda esperam os repasses. Após visitar as instituições, o vereador João Morales (DEM) pediu informações ao prefeito Chico Brasileiro (PSD) sobre o andamento da liberação dessas verbas.

Fruet se reuniu com representantes: “Fica o questionamento: por que a Prefeitura até agora não fez o seu papel?”

“Estou indignado com o descaso da Prefeitura tanto na demora para liberação desses recursos quanto nas falhas daquilo que entregou”, declarou o Soldado Fruet. “Os deputados trabalham e lutam para trazer recursos para nossa cidade, mas fica o questionamento: por que a Prefeitura até agora não fez o seu papel?”, comentou o parlamentar, ressaltando que “são instituições que fazem um trabalho brilhante de ação social com crianças, jovens e adolescentes na nossa cidade e precisam dos veículos e materiais que garantimos nessas emendas, mas até o momento não foram repassados ou tiveram problemas”. O deputado perguntou o motivo do atraso no repasse das verbas: “seria burocracia, política ou má vontade?”.

ENTIDADES PRECISANDO E O DINHEIRO PARADO NA PREFEITURA

Para o Conselho Comunitário da Vila C, os deputados destinaram R$ 250 mil, incluindo um automóvel, climatizadores, equipamentos de informática, móveis e materiais de escritório. “A verba foi depositada em agosto, a gente estava muito esperançoso de logo em seguida estar recebendo o material. Fizemos orçamentos na esperança de estarem vindo dias melhores para a entidade, só que a decepção é grande, porque já estamos em maio e até hoje recebemos menos de R$ 12 mil”, relatou Antonia Madalena Zanella, diretora da ONG. “É decepcionante você imaginar que tem o dinheiro em mãos, tem orçamentos e as coisas não fluem, não chegam até onde têm que chegar”, apontou.

Já a Associação Comunitária Um Chute para o Futuro foi contemplada com R$ 230 mil. Segundo o líder do projeto, Ronaldo Caceres, a van adquirida pelo município com o valor da emenda está parada no pátio da Secretaria de Assistência Social porque falta a chave reserva e parte da documentação. “Estamos cobrando porque existe esta necessidade de um carro para buscar alimentos e transportar pessoas da comunidade que precisam de ajuda. Nosso carro está com o vidro quebrado, mas temos um veículo novo, que é uma ferramenta de trabalho, estragando no sol”, lamentou.

Por sua vez, a verba da Nosso Canto – Centro de Adaptação Neurológica Total é de R$ 320 mil, incluindo uma van de R$ 220 mil. Mas os responsáveis pela associação não aceitaram o veículo que a Prefeitura quis entregar por não atender requisitos contratuais – foi licitado um veículo para onze lugares, mas só tinha dez bancos – e falta de segurança. Segundo o vice-presidente Edenir Lima Witt, foi adaptada uma plataforma para cadeirante na parte traseira, fixada com parafusos tortos, além de problemas na pintura e colocação de janela, “que colocariam em risco a vida das crianças atendidas pela entidade, que têm mobilidade e motricidade reduzida”. Além disso, a entidade ainda não recebeu nenhum dos diversos equipamentos e materiais previstos na emenda.

(Da Redação com ALEP)

