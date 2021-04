Economia: GENERAL SILVA E LUNA É CONFIRMADO NA PRESIDÊNCIA DA PETROBRAS

O nome do general Joaquim Silva e Luna foi confirmado para o cargo de presidente da Petrobras. A informação foi divulgada na sexta-feira pela estatal. Silva e Luna foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro em substituição ao economista Roberto Castello Branco, que se desligou da empresa. A decisão foi formalizada pelo conselho de administração da estatal, que elegeu Silva e Luna, além de aprovar outros nomes para compor a diretoria executiva.

Silva e Luna foi diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, de fevereiro de 2019 até abril de 2021. General de Exército (4 estrelas) da reserva, Silva e Luna serviu no Ministério da Defesa, de março de 2014 a janeiro de 2019, como secretário-geral e como ministro titular da pasta. É graduado pela Academia Militar das Agulhas Negras, na arma de engenharia.

O nome do general foi anunciado em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro, que manifestou diversas vezes insatisfação com os aumentos dos preços dos combustíveis praticados pela estatal. Ao mesmo tempo em que disparava as críticas, Bolsonaro falava que não iria interferir na política de preços da Petrobras, que une variação cambial e o valor do barril do petróleo no mercado internacional.

Além de Luna e Silva, o conselho de administração da Petrobras elegeu toda a nova diretoria. Tomaram posse quatro diretores. Eles vão substituir os executivos que deixaram a empresa com o ex-presidente Roberto Castello Branco. Foram eleitos: Rodrigo Araujo Alves, para a diretoria Financeira e de Relações com Investidores, Cláudio Rogério Linassi Mastella, para Comercialização e Logística, Fernando Assumpção Borges, para Exploração e Produção, e João Henrique Rittershaussen, para Desenvolvimento da Produção. Todos são funcionários de carreira da Petrobras.

Também foram reconduzidos outros três: Nicolás Simone, como diretor executivo de Transformação Digital e Inovação, Roberto Furian Ardenghy, diretor executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, e Rodrigo Costa Lima e Silva, diretor executivo de Refino e Gás Natural.

Renúncia

Ao mesmo tempo, na sexta- feira, a Petrobras informou que o conselheiro independente Marcelo Gasparino da Silva, recém eleito durante a semana, renunciou.

A estatal informou que o cargo poderá ser preenchido por um substituto eleito pelo conselho de administração até a realização de nova assembleia geral de acionistas.