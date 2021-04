Pandemia: EM FOZ, AULAS PRESENCIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PRIVADA RETORNAM SEGUNDA-FEIRA (12)

Medida foi anunciada pela Prefeitura de Foz nesta quinta-feira (08); aulas na rede pública por enquanto não retornam.

A partir de segunda-feira (12), as aulas presenciais na rede privada de ensino de Foz do Iguaçu, da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental, poderão ser retomadas, respeitando os protocolos sanitários e a limitação de 30% da capacidade de público. A medida foi anunciada pelo prefeito em live transmitida pelo Facebook da Prefeitura nesta quinta-feira (08).

O retorno das aulas presenciais na rede pública municipal e estadual de ensino, bem como nas instituições públicas e privadas de ensino médio, superior e de pós-graduação, no entanto, permanece suspenso por tempo indeterminado. Nas instituições de ensino superior serão permitidas, com 30% de capacidade, aulas práticas e estágios curriculares presenciais.

Redução de casos

A flexibilização nas medidas restritivas só foi possibilitada devido à redução no número de casos no município. No final de fevereiro e início de março, a cidade chegou a registrar mais de 300 casos por dia.

A média móvel de casos em Foz, nos últimos sete dias até esta quinta-feira, está em 60,86 por dia, uma redução de 42% na comparação com a média móvel de 14 dias atrás.

A diminuição de casos é um indicativo de que as medidas restritivas adotadas pela Prefeitura nas últimas semanas – entre elas três lockdowns nos finais de semana – foram efetivas.

O número de internações, no entanto, continua alto. Dos 125 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para covid-19, 87,5% estão ocupados. Por isto, fica mantido o toque de recolher entre 23h e 5h e o funcionamento das atividades comerciais, industriais e de serviços com 30% da capacidade.

O prefeito reforçou que os cuidados para evitar a transmissão da doença precisam ser mantidos por todos.

(Da Redação com AMN)

