Educação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FOZ OFERTA ATIVIDADES DIGITAIS PARA COMPLEMENTAR AULAS REMOTAS

Plataforma foi desenvolvida em parceria com o PTI e facilita o acesso dos alunos aos conteúdos e atividades pedagógicas

A Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu, em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), lançou uma plataforma digital para complementar as atividades remotas, enviadas quinzenalmente aos alunos da rede municipal de ensino.

Fonte: Prefeitura Municipal do Iguaçu

O espaço virtual foi desenvolvido com intuito de facilitar o acesso dos alunos aos conteúdos e atividades pedagógicas durante a pandemia. “A ideia é ofertar todos os recursos necessários para promover a aprendizagem neste período em que nossos alunos estão em casa”, explicou a secretária de educação, Maria Justina da Silva.

A plataforma está dividida pelas etapas do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e classes especiais, com conteúdos atualizados semanalmente, envolvendo contação de histórias, música, jogos, atividades lúdicas e pedagógicas nas diversas disciplinas, como português, matemática, ciências, geografia, história e outras. Para os alunos dos anos iniciais, são propostas também atividades físicas que desenvolvam a coordenação motora, além de jogos de memória e brincadeiras.

“A plataforma tem todo acompanhamento da equipe de informática da Secretaria Municipal de Educação, possibilitando que o aprendizado do aluno seja avaliado por meio das atividades e que o professor tenha os resultados dos alunos em tempo real”, comentou a diretora de ensino fundamental, Eliziane Diesel.

Nesta primeira fase, iniciada no mês passado, o programa foi adaptado para estudantes do ensino fundamental, e em um segundo momento, serão inseridas turmas da educação infantil (somente para alunos de 4 e 5 anos). As famílias com dificuldades em acessar o sistema podem entrar em contato com os professores da própria escola, que farão as orientações necessárias.

As aulas presenciais na rede municipal de ensino estão suspensas desde março do ano passado em razão da pandemia do coronavírus. Foz do Iguaçu possui 50 escolas e 41 Cmeis (Centro Municipal de Educação Infantil), que atendem cerca de 24 mil alunos.

• Primeiro Ano

https://ead.pti.org.br/ntm/course/view.php?id=815

• Segundo Ano

https://ead.pti.org.br/ntm/course/view.php?id=816

• Terceiro Ano

https://ead.pti.org.br/ntm/course/view.php?id=817

• Quarto Ano

https://ead.pti.org.br/ntm/course/view.php?id=818

• Quinto Ano

https://ead.pti.org.br/ntm/course/view.php?id=819

• Classe Especial

https://ead.pti.org.br/ntm/course/view.php?id=824

(Da Redação com AMN)

