Em defesa da sociedade: SOLDADO FRUET CRITICA CONFIRMAÇÃO DE NOVA PRAÇA DE PEDÁGIO EM TOLEDO

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) criticou a confirmação da instalação de uma nova praça de pedágio em Toledo, no Oeste do Paraná. A informação consta em ofício do Ministério da Infraestrutura que o parlamentar recebeu nesta quarta-feira (10), em resposta ao questionamento encaminhado no último dia 12 de fevereiro.

Na ocasião, o Soldado Fruet pediu esclarecimentos sobre a localização das 15 novas praças de pedágio no Estado, em função de divergências entre mapas e dados disponibilizados no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo a pasta, a praça de Toledo está planejada para o Km 89 da BR-467, no Lote 5, porém há uma grande mobilização na região contra a instalação deste pedágio em trecho duplicado. “Apesar de o Líder do Governo ter anunciado em plenário que o Governo Federal já teria atendido o pedido de retirada desta nova praça de pedágio entre Cascavel e Toledo, o documento que recebi do Ministério da Infraestrutura mantém a previsão de instalação neste local”, afirmou o Soldado Fruet, membro da Frente Parlamentar sobre o Pedágio que também assinou, na semana passada, a representação ao TCU com pedido de suspensão da licitação das novas concessões de rodovias no Paraná.

Fruet: “Há uma grande mobilização na região contra a instalação deste pedágio em trecho duplicado”

O Líder do PROS na Assembleia Legislativa reiterou que é totalmente contra a implantação de novas praças de pedágio, como essa em Toledo. “Pedágio não é progresso, é retrocesso”, declarou, argumentando que “com as novas praças, o Paraná vai estar cheio de porteiras que impedem o desenvolvimento das regiões, pois encarecem os custos para todos os paranaenses e inviabilizam novos investimentos”. Além disso, um levantamento feito pela equipe do Soldado Fruet revelou que o Governo do Estado está investindo mais de R$ 500 milhões em melhorias em rodovias estaduais (PRs), como duplicações e terceiras faixas, que serão entregues à iniciativa privada no programa federal.

LOCALIZAÇÃO

De acordo com o documento enviado ao Soldado Fruet, assinado pelo Secretário Nacional de Transportes Terrestres, Marcello Costa Vieira, os estudos das novas concessões do Paraná preveem novas praças de pedágio nos seguintes locais: Sengés (PR-151, Km 188), Jacarezinho 2 (BR-153, Km 5), Quatiguá (PR-092, Km 290), Califórnia (BR-376, Km 260), Londrina (PR-445, Km 57), Francisco Alves (BR-272, Km 536), Cianorte (PR-323, Km 233), Jussara (PR-323, Km 185), Umuarama (PR-323, Km 310), Guairaçá (BR-376, Km 60), Toledo (BR-467, Km 89), Mercedes (BR-163, Km 313), Renascença (PR-280, Km 241), Ampere (PR-182, Km 510) e Lindoeste (BR-163, Km 159).

