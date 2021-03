Em obras: CICLOVIA DA AVENIDA ANDRADINA TRARÁ TRAJETOS MAIS SEGUROS AOS CICLISTAS

Instalação da ciclovia com 2,8 quilômetros de extensão deve ser concluída ainda no primeiro semestre deste ano.

Assim que estiver pronta, a nova ciclovia da Avenida Andradina vai ligar a ciclovia da Avenida Tarquínio Joslin dos Santos com a ciclofaixa da Avenida Silvio Américo Sasdelli, dando mais segurança aos ciclistas que utilizam as vias para o lazer ou para o trabalho. Serão mais de 2,8 quilômetros de extensão, que vão possibilitar, por exemplo, o ciclista sair da Vila C, passando pelos bairros Cidade Nova e Jardim Ipê, para chegar ao centro comercial da Vila A. Outro trajeto possível é sair da Vila A, passando pelas avenidas Andradina, Tarquínio Joslin dos Santos e Tancredo Neves, para ir ao Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu.

Tudo isso ainda neste primeiro semestre de 2021, quando está prevista a conclusão dos trabalhos, executados pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. O investimento é de R$ 970 mil. A instalação da ciclovia atende uma antiga reivindicação dos moradores da região norte. “Diante do aumento de números de ciclistas em nossa cidade, precisamos garantir que eles possam trafegar de forma segura e em locais adequados. Por isso, estamos trabalhando muito na ampliação de ciclovias e ciclofaixas. Além de ser um meio de transporte que contribui para o meio ambiente, o uso de bicicletas traz inúmeros benefícios à saúde e deve ser incentivado”, enfatizou o prefeito Chico Brasileiro

“Por determinação do prefeito estamos com diversas frentes de trabalhos de infraestrutura na região norte. Todas seguem em um bom ritmo, assim como é o caso desta ciclovia, que era tão esperada pela população. ”, disse o secretário de Obras, Cézar Furlan.

MALHA CICLOVIÁRIA

Foz do Iguaçu conta atualmente com mais de 50 quilômetros entre ciclovias e ciclofaixas. Ampliar a malha cicloviária da cidade é um compromisso da gestão municipal. Para os próximos meses, estão previstas a implantação de novos trechos de ciclovias, inclusive, na Avenida Juscelino Kubitschek, uma das principais vias da cidade. Além das ações da Prefeitura, a Itaipu Binacional também está investindo na implantação de ciclovias na Avenida Tancredo Neves, no entorno da área florestal onde passa o Arroio Jupira, na Vila A.

(Da redação com informações PMFI)

