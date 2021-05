Emergência: BOMBEIROS DE ITAIPU FORAM ACIONADOS E CUMPRIRAM MISSÃO APÓS TEMPORAL

Equipe do Corpo de Bombeiros atuou rapidamente para permitir o tráfego de veículos na Avenida Tancredo Neves.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros da Itaipu liberou seis pontos obstruídos por quedas de árvores na Avenida Tancredo Neves, após o temporal ocorrido na noite da última sexta-feira (21). Os profissionais foram os primeiros a chegar aos locais bloqueados por troncos e galhos, entre o acesso à Vila B e o bairro Porto Belo.

De acordo com o coordenador do Corpo de Bombeiros da Itaipu, Edson Vidal, a equipe atuou rapidamente para permitir o tráfego na Tancredo Neves. “Nossa equipe atendeu prontamente a ocorrência, liberando o fluxo de veículos”, explicou Vidal.

A avenida, de acesso à usina, fica na Região Norte de Foz do Iguaçu. A área foi a mais atingida pelo sistema que causou chuva rápida e intensa, seguido da queda da temperatura. Os eventos meteorológicos ocorreram duas vezes: a primeira, entre 20h e 21h. Após uma trégua, voltou a chover a ventar forte das 22h às 23h. Apesar dos prejuízos materiais causados pela tempestade, não há relatos de feridos.

Segundo o meteorologista Marcelo Brauer Zaicovski, da Divisão de Estudos Hidrológicos e Energéticos da Itaipu, os eventos foram localizados nesta região da cidade. “Foram duas ondas de vento, em momentos diferentes da noite de sexta, ambas provocadas pela passagem do sistema”, explicou.

“Baseado nos estragos que vimos, como os danos às árvores e até a uma torre de celular, podemos estimar que as rajadas de vento atingiram até 100 km/h”, disse Marcelo. “Também é possível aferir que em 15 minutos choveu o equivalente a duas horas”, completou.

Na estação meteorológica Itaipu/Coordenação, instalada no aeroporto da margem direita da usina, foram registrados ventos de 72 km/h, às 22h25. Já na estação do Simepar do Parque da Piracema, o máximo registrado no dia foi de 39,2 km/h, às 22h45. No Aeroporto de Foz do Iguaçu, a ventania atingiu 61 km/h, às 20h36. Não há previsão de novos temporais para os próximos dias.

OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO

Na última terça-feira (18), por volta das 8h, os bombeiros também foram acionados para uma ocorrência de incêndio em veículo, ocorrido dentro da área de Itaipu, a cerca de 300 metros da Barreira de Controle.

O Chevrolet Astra pertencia a uma funcionária do CIBiogás e ficou completamente destruído pelas chamas. A profissional deixou o carro, que emanava muita fumaça, e pediu apoio aos agentes de segurança na Barreira, que acionaram os bombeiros. Conforme Edson Vidal, a equipe chegou ao local em poucos minutos e conseguiu conter o fogo. Ninguém ficou ferido, mas o carro foi destruído pelas chamas.

(Da Redação com JIE)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado