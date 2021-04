“De novo, lhes falava Jesus, dizendo: ‘Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida’.” (João 8:12)

Que maravilhosa promessa revela este versículo!!! Não andar em trevas significa poder enxergar, ver o que as pessoas que não seguem a Jesus não conseguem ver. Isso se torna um diferencial competitivo em nossas vidas profissionais, em nossos relacionamentos pessoais, e assim conseguimos melhores resultados pois tudo fica mais claro, é possível entender as tribulações e crescer em meio as adversidades, é possível compreender as pessoas que nos maltratam, enfim ter a luz da vida é ter Jesus, pois Ele é a luz do mundo.

Treine o seu olhar para enxergar desafios como oportunidades

Nossa carne não gosta, nossa mente vai tentar nos conduzir para o lado negativo da coisa e, é claro, o inimigo maligno vai fazer de tudo para colocarmos o nosso foco na dificuldade, ou seja, vai incentivar que a nossa perspectiva fique contaminada pelo mal. E, depois, vai vibrar se cairmos na armadilha de reclamar, ficar tristes e frustrados.

Jesus disse que viveremos a partir do que enxergamos. O que você vê quando um problema surge inesperadamente na sua frente? Quais lentes você usa?

Ante as adversidades, tenhamos a visão positiva de fé, não porque somos otimistas, mas, sim, porque temos uma base essencial e determinante para o nosso sucesso: as promessas da Palavra de Deus, e ela nos dá esperança sempre.

Quando temos a visão que Deus nos deu gravada no nosso coração, já compreendemos o propósito para o qual fomos criados e cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus (Romanos 8:28), aproveitamos os problemas para aprender muitas coisas.

Estamos sendo preparados ao enfrentar situações difíceis e que parecem que vão nos destruir, mas Deus permite que passemos por elas. Tenha certeza disso: sempre sairemos aperfeiçoados das provações!

Lembre-se que Deus te ama e continua assentado no trono. Ele jamais perdeu o comando de tudo, e nem o perderá! Apenas confie n’Ele, enxergue desafios como lições e seja grato, não importa o que aconteça. O Pai sempre tem bons planos para a sua vida!

OREMOS:

Pai, obrigado por permitir enxergar e entender coisas que antes eu nem sequer sabia que existiam. Realmente tenho visto a diferença que Jesus têm feito na minha vida. Continua revelando tudo aquilo que está em oculto, e mostrando qual o caminho que eu devo seguir. Ajuda-me nas minhas decisões trazendo luz, para escolher aquilo que for da Sua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém.

(Com Devocional Diário)

