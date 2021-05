“Eles responderam: ”Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa’. E pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos os de sua casa” (Atos dos Apóstolos 16: 31-32)

Você já esteve algum tempo longe da sua família? Se sim, então sabe bem qual é a sensação de estar afastado daqueles que amamos. Seja uma mudança passageira, motivada por trabalho ou estudos, ou uma condição definitiva de perda por separação ou morte…

Ficar longe de casa é muito difícil! Sentimos que estamos sozinhos e desamparados perante a vida. Caso seja essa a sua condição hoje, não fique triste: Deus conhece a sua dor e cuida de você!

Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Mesmo se você estiver passando pelo “Vale da Sombra da Morte” (Salmo 23), lembre-se da soberania de Deus, e não temas, porque Deus está e estará sempre com você e com sua família. É Deus quem nos consola e mais ainda é Ele quem nos dá a vitória e prepara banquetes maravilhosos para nós.

Entregue, diariamente, sua vida e a de sua família nas mãos do Pastor por excelência: Jesus Cristo!

O Senhor faz com que o solitário viva em família… Mesmo que você tenha perdido pais, cônjuge, irmãos ou filhos, se você crê no Senhor e na sua Palavra, jamais estará sozinho! O Pai celestial nunca irá te abandonar! Além da Sua presença preciosa, Ele acrescenta pessoas especiais à sua volta para te abençoar. E, além disso, também existe a família de Deus para você! A Igreja de Jesus Cristo, composta por todos aqueles que fazem a vontade de Deus (Marcos 3:34-35), poderá ser também família sua…

Viva em Família hoje!

– Ore a Deus, apresente a Ele o seu estado de solidão, causado pela distância ou perda de pessoas da sua família.

– Busque consolo e conforto na Palavra de Deus.

– Não é bom estar só! Busque a companhia de pessoas que compartilham a mesma fé e que se importam com você. Isso é uma via de mão dupla, seja companhia para aqueles que também se sentem sós.

– Olhe a sua volta! Você não está sozinho. Há pessoas ao seu lado. Deus acrescenta pessoas que se tornam verdadeiros amigos.

– Congregue em uma igreja cristã! Não se trata de se afiliar a determinado grupo ou associação. Ser igreja é assumir um compromisso de relacionamento com irmãos e irmãs em Cristo.

OREMOS: