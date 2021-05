Estrada do Colono: SOLDADO FRUET DEFENDE UMA REABERTURA SUSTENTÁVEL

O deputado estadual Soldado Fruet considera viável a reabertura da Estrada do Colono de forma sustentável, conciliando o desenvolvimento econômico da região com o menor impacto ambiental possível.

“Sou a favor da reabertura, mas uma reabertura que garanta que a questão ambiental não seja prejudicada”, defendeu o parlamentar na noite da última segunda-feira (03), ao participar da audiência pública remota “Histórico do Parque Nacional do Iguaçu/Relevância para Biodiversidade”, organizada pelo deputado Goura (PDT), presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa (ALEP).

“O Parque Nacional do Iguaçu (PNI) é um tesouro para a região de Foz do Iguaçu, por isso temos que cuidar muito bem dele”, destacou o Soldado Fruet, presidente da Comissão de Turismo da ALEP, acrescentando que o colegiado está à disposição para ajudar nas demandas relativas à área. O deputado do PROS defendeu a liberação do tráfego no trecho de 17,5 quilômetros que liga os municípios de Serranópolis do Iguaçu a Capanema e encurta de 170 para 58 quilômetros o trajeto entre as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. A estrada foi aberta em 1954, mas fechada em definitivo pelo Governo Federal em 2001.

O Soldado Fruet rebateu o senador Fabiano Contarato (REDE/ES), que se manifestou contra a reabertura da rodovia. “Quando o senador falou que liga nada a lugar nenhum, o ´nada` que ele fala é Serranópolis do Iguaçu, onde diversas famílias se instalaram por causa da Estrada do Colono. E do outro lado, temos Capanema, o ´lugar nenhum` que o senador falou, onde vivem várias famílias”, frisou. O presidente da Comissão de Turismo acredita que há condições de garantir a volta da circulação de veículos pelo trecho, com os devidos cuidados para preservar o meio ambiente. “Não é derrubar tudo, mas fazer um estudo para que o impacto ambiental possa ser revertido”, opinou.

“Vocês sobrevoaram a área de helicóptero, passaram pela entrada do Parque Nacional até chegar nas Cataratas do Iguaçu, tudo muito bem cuidado pela Polícia Ambiental e servidores do parque. Temos até um hotel que está sendo explorado lá dentro”, apontou o Soldado Fruet. Para o deputado, é necessário aprofundar os estudos e o debate para viabilizar o funcionamento da Estrada do Colono. “O que vai ser impactado? O que iremos ganhar e o que iremos perder com a reabertura?”, questionou, observando que “já sabemos que estamos perdendo porque milhares de moradores estão indo embora pois não têm mais perspectiva de vida na região; e não estamos ganhando nada”.

De acordo com o presidente da Comissão de Turismo, “se conseguirmos viabilizar economicamente as cidades que foram prejudicadas com o fechamento da estrada, todo mundo ganha, inclusive o meio ambiente, pois Serranópolis do Iguaçu e Capanema estão literalmente desamparadas pelos governos estadual e federal e a molecada de 18 anos quer ir embora pois não têm o que fazer lá”. O Soldado Fruet considerou muito produtivo o debate e concluiu sua participação dizendo que carregará a bandeira da reabertura da Estrada do Colono.

