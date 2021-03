Explosivo: EM FOZ, GAECO RECEBE DENÚNCIA DE QUE PREFEITO TERIA ESTADO EM FESTA DE CASAMENTO NO LOCKDOWN

Prefeito de Foz do Iguaçu, segundo informação levada ao GAECO, teria saí do do casamento momentos antes da fiscalização municipal chegar ao local da festa de casamento. Chico Brasileiro poderá ser chamado para depor.

Ministério Público já ouviu o casal de advogados da festa, que confirmaram ter recebido licença da prefeitura para a festa realizada no lockdown, e diversas outras testemunhas. Fiscais da prefeitura já depuseram no MP.

Exclusivo. O IGUASSU News foi informado no final desta tarde de sexta-feira (05) de que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), teria recebido informações de que o prefeito de Foz do Iguaçu, Francisco “Chico” Brasileiro (foto ao lado) teria estado na festa de casamento realizada no último domingo, 28 de fevereiro, em plena vigência dos decretos de lockdown determinados pelos governos do Estado e o do Município.

O prefeito, em vídeo divulgado nas Redes sociais, negou que estivesse no evento, mas não deixou claro se isso seria somente após a chegada da fiscalização do evento, ou se não também não esteve antes dos ficais chegarem.



Crime Organizado

A possível atuação do GAECO nos acontecimentos relativos a festa de casamento, em tese, o seria em razão de que para a realização do evento, supostamente teriam concorrido, em conluio, agentes públicos municipais, os quais podem ter recebido vantagens pessoais para que a festa acontecesse. Também é possível que tenha havido prevaricação por parte da fiscalização da prefeitura, ao não atuar os presentes no evento, que de lá foram dispersados sem que a eles fossem aplicadas as respectivas multas.

Depoimentos ao MP – Também chegou a nossa Redação de que fiscais da prefeitura de Foz, que intervieram na festa de casamento apenas dispersando os presentes, já prestaram depoimento no Ministério Público do Paraná. Na 9ª Promotoria Pública, que tem como titular o promotor de Justiça Luis Marcelo Mafra Bernardes da Silva.

Os fiscais, ainda segundo informação recebida pelo IGUASSU News, teriam dispersado os presentes na festa matrimonial, sem aplicação de multa, porquê teriam se sentido em risco. Até o fechamento desta matéria, o IGUASSU News não conseguiu apurar se o receio dos fiscais era em relação a integridade física deles.

“Apesar de que os fiscais teriam atuado no evento acompanhados por forças públicas de segurança, há a possibilidade de que a alegação do temor deles seja relativa a eventual ‘pressão funcional’ que poderiam receber, caso autuassem os presentes na festa, haja vista muitos dos presentes serem pessoas proeminentes na cidade e, dentre os quais, que lá estiveram, estaria o próprio prefeito Chico Brasileiro…”, disse a fonte do IGUASSU News.

Fiscalização “diferenciada” – Com relação a “pressão” que os fiscais teriam declararam ter recebido, é válido ressaltar que nas demais ações da fiscalização da prefeitura em outras ocorrências de desrespeito ao lockdown, atendidas em eventos que, em tese, ofereceriam muito maior risco pelo tipo de locais que percorreram em áreas de risco do município, houve autuação de diversas pessoas nesses outros eventos, diferentemente do que ocorreu na festa de casamento, onde, pelo que consta, somente o proprietário do local da festa teria sido autuado, autuação essa que só teria ocorrido posteriormente a repercussão do caso nas Redes Sociais e da intervenção do deputado estadual Soldado Fruet.

Assista: PREFEITO DIVULGOU VÍDEO MOSTRANDO QUE, PELO MENOS EM PARTE D DA FESTA DE CASAMENTO NO LOCKDOWN, ELE ESTAVA EM CASA



A Redação do IGUASSU News tentou contato com o deputado Fruet para saber se ele também teria comparecido ao GAECO ou prestado novo depoimento a 9a Promotoria Pública, e ter mais informações sobre a intervenção dele junto aos fiscais na festa de casamento, mas o parlamentar e nem sua assessoria atenderam o telefone. Apuramos que o deputado passou por uma complexa cirurgia e que, por isso, teria diminuído suas atividades, por estar convalescendo do procedimento cirúrgico.

Assista: DEPUTADO SOLDADO FRUET COBRANDO ATUAÇÃO A FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA NA FESTA DE CASAMENTO

Contraditório – Para o eventual pronunciamento, por escrito, de interessados citados nesta matéria do IGUASSU News, este espaço democrático de informação está ao dispor, bastando para tanto que seja feito contato conosco pelo e-mail iguassunews@iguassunews.com

