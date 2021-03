Falecimento: PL DE FOZ EMITE NOTA DE PESAR PELA MORTE DO EX-VEREADOR DARCI DRM

O Partido Liberal de Foz do Iguaçu, por meio dos mais de 900 filiados e dos membros do diretório municipal, representados pela presidente Anice Gazzaoui, vem a público emitir nota de pesar pelo falecimento do correligionário e ex-vereador Darci Siqueira, o Darci DRM, aos 56 anos.

Homem de família, amigo, trabalhador e reconhecido pelos serviços da empresa de metalúrgica e pela história política que construiu na cidade, ele faleceu no final da tarde desta quarta-feira, 17 de março, no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, onde estava internado. Durante uma atividade rotineira de trabalho, Darci sofreu traumatismo craniano ao cair do telhado de um supermercado no último dia 11. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

“O PL e com certeza toda a classe política de Foz do Iguaçu lamentam profundamente a perda do nosso colega e parceiro Darci DRM, que foi vereador por dois mandatos, muito ativo e um amigo para todas as horas. O PL se solidariza com familiares, amigos e correligionários nesse momento de consternação e profunda tristeza pela morte de uma personalidade de grande apreço principalmente nas comunidades dos bairros. Darci deixou um grande legado. Exemplo de vida, de família e de amor ao próximo. Que sua alma descanse em paz!”, declarou Anice Gazzaoui.

Conforme as informações disponibilizadas no sistema da Central Funerária, o velório acontece na residência localizada na Rua Prudêncio Sotelo, 221, no Porto Belo e o sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério do Jardim São Paulo. O acesso de pessoas é controlado em razão das normas impostas pelos decretos de enfrentamento da pandemia.

CÂMARA LAMENTA O FALECIMENTO

Em nota, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu lamentou o falecimento do ex-Vereador Darci Siqueira. Informou que ele era natural de Guaraniaçu – PR, mas morava em Foz há mais de 40 anos. Foi vereador por dois mandatos e também 2° vice-presidente da Câmara de Vereadores na gestão 2015/2016. Eleito pela primeira vez em 2012, Darci exerceu o mandato de 2013 a 2016, sendo reeleito para a vereança de 2017 a 2020.

O ex-vereador atuou também em comissões importantes da Casa de Leis: foi Presidente da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente, comissão a qual ocupou a vice-presidência em 2015 e em 2014. Em 2013 já havia atuado na presidência da mesma comissão. Em 2019, foi suplente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e, também da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu externou toda solidariedade aos familiares e amigos enlutados.

