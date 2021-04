Feriadão: ATRATIVOS DA USINA DE ITAIPU RECEBEM MAIS DE 1.100 VISITANTES

Grande parte dos turistas veio de São Paulo e da região Sul do País. Desde o ano passado, o Complexo de Turístico Itaipu (CTI) vem adotando e aprimorando protocolos rigorosos de segurança para resguardar tanto os turistas quanto os trabalhadores.

Os atrativos turísticos da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), receberam 1.132 turistas de vários estados do Brasil nesse feriado prolongado de Páscoa, entre os dias 2 e 4 de abril. O resultado está dentro do previsto para esse período da pandemia da covid-19. Desde o ano passado, o Complexo de Turístico Itaipu (CTI) vem adotando e aprimorando protocolos rigorosos de segurança para resguardar tanto os turistas quanto os trabalhadores.

A maior parte dos visitantes foi proveniente do próprio Paraná, seguido de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Itaipu Panorâmica foi o passeio mais movimentado, seguida da visita ao Refúgio Biológico Bela Vista e ao Ecomuseu. O dia de maior visitação à Itaipu foi o sábado (3), quando passaram pelos atrativos da usina um total de 399 visitantes. Na Sexta-feira Santa (2), o CTI recebeu 358 pessoas. O Domingo de Páscoa (4) teve 375 turistas nos atrativos da Itaipu, totalizando os 1.132 visitantes.

“De forma segura e responsável, estamos mantendo a abertura de um importante ponto turístico de Foz do Iguaçu. Nossa população quer trabalhar e estamos fazendo a nossa parte para ajudar o setor de turismo”, disse o general Eduardo Garrido, diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR).

Em setembro do ano passado, a Itaipu e Codefoz lançaram a campanha de turismo seguro na usina. A coordenação foi da Comunicação Social e do Turismo da margem esquerda da empresa. O Vem para Foz ajudou na retomada do setor, que mais tarde viria sofrer um novo viés com a pandemia. Itaipu vem adotando várias medidas para garantir uma sobrevida ao segmento, conforme diretrizes do general Joaquim Silva e Luna, diretor-geral brasileiro de Itaipu.

