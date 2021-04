Turismo: NO FERIADO DE TIRADENTES, VISITA À ITAIPU É OPÇÃO DE ENTRETENIMENTO SEGURO

Moradores dos municípios lindeiros têm gratuidade em todos os atrativos em atividade na usina. O uso de máscara é obrigatório em todos os passeios e que o CTI possui a certificação de responsabilidade sanitária e selo de ambiente protegido contra a covid-19.

O feriado desta quarta-feira (21), Dia de Tiradentes, oferece a oportunidade de explorar atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, com segurança e menos movimento do que aos fins de semana. Quem visitar os atrativos de Itaipu nesta data terá à disposição três opções de passeios seguros e com a vantagem da gratuidade para moradores lindeiros ao lago de Itaipu (mediante comprovação de endereço).

O Complexo Turístico Itaipu (CTI) está preparado para receber visitantes neste feriado que, mesmo breve, pode ser muito proveitoso. É possível reservar a ocasião para passar o dia todo na usina para relaxar, aprender e se deslumbrar com a magnitude de Itaipu.

No Refúgio Biológico Bela Vista, é possível conhecer mais sobre essa reserva ambiental e os programas de reprodução de espécies ameaçadas de extinção, como a harpia e a onça-pintada, ambos reconhecidos pelos bons resultados. Além de educativo, o lugar é cheio de belezas, uma chance de contato com a natureza. O passeio tem 2h15 de duração.

Depois, o visitante pode fazer o roteiro panorâmico, que permite uma visão geral da usina, incluindo a barragem e o Edifício da Produção. No trajeto, você verá o lago da Itaipu e o Mirante Central, onde pode garantir sua selfie no principal cartão-postal da maior usina em geração acumulada de energia, uma das maravilhas da engenharia moderna. A duração média é de 1h10.

Para fechar o roteiro, a sugestão é aprender mais sobre a história da região e da Itaipu, no Ecomuseu. O espaço oferece, ainda, uma experiência inesquecível a partir do Ciência na Esfera. Na sala, o visitante verá a projeção de dados oceanográficos, atmosféricos, geológicos, ecológicos, entre outros, diretamente em uma esfera gigante. As sessões são realizadas das 10h20 às 17h, a cada 20 minutos, com lotação máxima de nove pessoas. O tour pelo Ecomuseu tem duração livre, mas a média de permanência é de duas horas.

Se quiser fazer uma pausa entre os passeios, o bistrô instalado no Centro de Recepção de Visitantes oferece refeições e bebidas (custo separado do valor dos passeios). O almoço no sistema de buffet é servido das 11h às 14h.

Quem gosta de suvenirs pode dar uma passadinha na loja cheia de artesanatos locais e lembrancinhas da hidrelétrica, um orgulho de brasileiros e paraguaios. O CRV também tem opção de guarda-volumes.

Ficou interessado(a)? Venha passar o Dia de Tiradentes na Itaipu. Confira os serviços e horários de atendimento e planeje-se. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório em todos os passeios e que o CTI possui a certificação de responsabilidade sanitária e selo de ambiente protegido contra a covid-19.

SERVIÇO

• Itaipu Panorâmica: saídas a cada uma hora, entre 9h e 16h

A grandiosidade de uma usina construída entre dois países, se revelada em números, surpreende: a barragem de Itaipu tem 7.919 metros de extensão e 196 de metros de altura máxima. Mas, quando vista de perto e de vários ângulos em uma volta pela Visita Panorâmica, impressiona ainda mais e garante uma experiência única e marcante.

Além da visão privilegiada do vertedouro ao topo da barragem, o trajeto ainda permite o contato com a natureza e belas paisagens dentro do Complexo Turístico Itaipu.

Informações úteis:

– Nosso passeio é ao ar livre e nossos ônibus são abertos na parte superior, como medida de prevenção a Covid-19, estamos utilizando apenas esta parte dos ônibus durante as visitas;

– Em dias chuvosos, recomendamos a utilização de capa de chuva, que pode ser trazida de casa ou adquirida aqui no Centro de Recepção de Visitantes;

– Estamos em uma área de segurança binacional, por isso, todos os visitantes precisam passar bela barreira de segurança com máquina de raio-x e portais detectores de metais para a verificação de pertences.

• Itaipu Refúgio Biológico: saídas 9h30, 10h30, 13h30 (saída extra), 14h30 e 15h30, esses passeios precisam ser agendados por meio do telefone (45) 3576-7000 ou pelo WhatsApp 991319119

Bem próximo aos equipamentos e colaboradores envolvidos na produção de energia, convivem jaguatirica, quati, jacaré, urubu-rei e serpentes. Essas são algumas das 50 espécies e dos mais de 960 gêneros de plantas abrigados no Refúgio Biológico Bela Vista.

O passeio pela unidade de proteção, criada para preservar a fauna e a flora durante a formação do reservatório da Usina, contorna o Canal da Piracema até chegar às edificações do refúgio. Em dois quilômetros de caminhada em uma trilha em meio à floresta nativa, a experiência é ampliada com aprendizado sobre o meio ambiente. De Quarta a segunda-feira. Duração: 2h15.

Informações úteis:

– O embarque do passeio é exclusivamente no Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu Binacional;

– A trilha possui bebedouros, é importante trazer sua própria garrafinha de água; – Em dias de chuvas, para o seu conforto, use capa de chuva;

– O passeio é feito em veículo aberto;

– Não é permitido comer durante a trilha, por conta dos animais;

– Use repelente.

Itaipu Ecomuseu: das 10h às 17h com entrada livre, sem necessidade de agendamento

Uma volta ao passado conduzida por instalações e equipamentos que permitem interação e maior realismo à experiência. O espaço recria cenários que vão do período pré-histórico à povoação de Foz do Iguaçu e à construção da usina. Fotografias, peças e objetos da época ajudam a contar a rica história da Itaipu Binacional.

Uma enorme maquete de 76 metros quadrados reproduz toda a região trinacional.

Atrativo – Ciência na Esfera

Uma ferramenta educacional que ilustra o Planeta Terra e seus diferentes fenômenos e processos: oceanográficos, atmosféricos, geológicos, ecológicos, entre outros. São permitidas no máximo nove (09) pessoas por sessão, que acontecem das 10h20 às 17h, com sessões a cada 20 minutos.

Para informações detalhadas e compra de ingressos, acesse: https://www.turismoitaipu.com.br/pt

